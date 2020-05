Onofre Miralles (Vox) arremete en el Pleno contra el Gobierno y el "caos al que nos tiene sometidos el demente de la Moncloa"

Onofre Miralles, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, ha arremetido duramente contra el Gobierno central por la gestión de la crisis del coronavirus. Y lo ha hecho en el Pleno extraordinario municipal que se celebra en el Ayuntamiento de forma monográfica para tratar la gestión del coronavirus.

"Hemos sufrido muchas desidias del gobierno socialcomunista. Protejamos Granada del caos al que nos tiene sometidos el demente de la Moncloa", ha dicho en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Gran parte de su intervención en el Pleno municipal la ha centrado Vox en criticar al PSOE. De hecho, se ha referido directamente al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, para que "denuncie públicamente los desprecios de su partido a las víctimas no decretando el luto oficial", por "no dar medidas de protección a Policía Local y a las residencias" y por el "atropello que se produjo con el desalojo de la Catedral el Viernes Santo".

Miralles ha dicho que hoy no es el momento para la "crítica política" y que hay que "arremangarse para no dejar a nadie atrás", por lo que ha dicho que "Vox no aprobará nada" que no sea en Pleno o comisiones. "No queremos mantras y no seremos copartícipes de maquillar los derechos a la vida, al a información y al trabajo y no vamos a olvidar que se ha dejado morir a mayores y se ha dejado a los profesionales sanitarios desasistidos bajo el paraguas del estado de alarma que Vox ha recurrido".

Al equipo de Gobierno del Ayuntamiento lo ha acusado también de "desidia" y ha asegurado que es "un equipo que ondea a media asta" incidiendo en su por sus diferencias internas. "Da lástima pero están desfondados y a veces actúan como pollo sin cabeza", ha criticado.

Miralles se ha referido principalmente a las cuestiones económicas. Sobre el presupuesto ha dicho que sólo se tiene que atender a lo básico, "la seguridad y el orden", y ha propuesto hacer un ERTE político y medidas como reducir las subvenciones a los grupos, eliminar asesores, cesar a los "enchufados", bonificar las plusvalías, reducir tasas e impuestos y reducir las tenencias de alcaldía así como las dedicaciones exclusivas de los corporativos.

"Es el momento de que asumamos el papel que la historia nos ha encomendado. Granada nos pide grandezas", ha concluido.