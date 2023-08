Operación 'Mijita' en Granada: Una estafa del "hijo en apuros" realizada desde Huesca se apodera de más de 5.000 euros

La Policía Nacional, desarrollando la Operación Mijita, ha sido capaz de esclarecer una estafa denunciada en Granada mediante el procedimiento conocido como de "hijo en apuros", consistente en enviar mensajes a números de teléfonos móviles escogidos al azar en los que se hacen pasar por hijo del receptor del mensaje y se les solicita importantes cantidades de dinero para solventar un ficticio problema urgente. En este caso han sido más de 5.000 euros los defraudados.

Según ha informado el cuerpo de seguridad nacional, los presuntos autores ya han sido identificados como dos hombres de 35 y 38 años, originarios de Senegal y Mali, ambos domiciliados en Huesca, a cuya comisaría se han remitido las actuaciones para su detención. En cuanto al dinero, no ha sido posible su recuperación, ya que las transferencias se han realizado de forma inmediata, por lo que no se pueden revertir.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional de Granada iniciaron la investigación a partir de la denuncia de la víctima, una madre con domicilio en la capital, la cual indicaba "haber sido engañada con un falso problema de quien le hicieron creer que era su hijo, solicitándole transferencias de más de 5.000 euros para, supuestamente, ayudarle".

Todo había comenzado al recibir un mensaje procedente de una conocida aplicación social con el texto: "hola, soy tu hijo, he cambiado de móvil y este es mi nuevo número". Cuando se percató del engaño, intentó recuperar el dinero, no siendo posible debido a que los abonos se habían realizado "de forma inmediata y no se podían revertir".

Se trata de una modalidad delictiva que se viene detectando en todo el territorio nacional, en auge desde hace aproximadamente un año y medio conocida como "hijo en apuros". Las víctimas reciben mensajes, con el mismo contenido o similar al reseñado, a través de conocidas aplicaciones. A continuación los autores entablan conversación con el pretexto de "solo poder comunicarse por dicha vía, y solicitan transferencias para hacer frente a algún pago urgente como puede ser la compra de un portátil o cualquier otro motivo".

Las numerosas gestiones llevadas a cabo por los agentes han finalizado con la identificación de los presuntos autores, y al estar domiciliados en Huesca, han remitido el resultado de sus investigaciones a sus homólogos de dicha comisaría, para su localización y detención.

En los últimos dos meses, agentes de la Udef han esclarecido una decena de estas estafas denunciadas en Granada y han comunicado el resultado de las investigaciones realizadas a las diferentes comisarías donde se han localizado los domicilios de los presuntos autores.

Del mismo modo, se han recibido en Granada atestados por hechos denunciados en otras provincias con el resultado de más de una quincena de personas investigadas, de diferentes nacionalidades incluida la española, de las cuales una decena han sido detenidas en esta ciudad.