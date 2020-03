Oposiciones en Educación: Se mantiene la convocatoria, pero sin fecha

El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas han decidido en mesa de negociación mantener la convocatoria de oposiciones al cuerpo de docentes, aunque sin fecha. El día de celebración de las pruebas estará condicionado por el desarrollo de la crisis del Covid-19, según indicó ANPE.

Andalucía había anunciado una oferta de empleo público docente para el año 2020 con 6.326 plazas, distribuidas en 112 especialidades de todos los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Del total de plazas, 5.104 estaban destinadas al cuerpo de Secundaria. Según indicó el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en su momento, esta oferta docente es la mayor desde 2008 y "nos va a permitir reducir la tasa de interinidad en estas enseñanzas hasta aproximadamente un 11%, es decir, alrededor de un 50%".

Sin embargo, el estado de alarma ha llevado a todas las administraciones a paralizar los procesos selectivos y plazos administrativos. La reunión entre el Ministerio y los responsables de las comunidades ha servido para clarificar que la convocatoria se mantiene, aunque queda pendiente decidir cuándo se celebrará. La fecha dependerá del desarrollo de la crisis del Covid-19.

Por otro lado, ANPE ha solicitado en la reunión de la mesa de negociación "nuevamente, que se den las instrucciones oportunas y de manera inmediata a todas las Comunidades Autónomas y las Embajadas y Consejerías de Educación en el exterior, para que se elimine la obligación de acudir a los centros educativos al profesorado donde aún ocurra y en el caso del profesorado en el exterior se permita a nuestro profesorado poder regresar a España".

Para ANPE es "absurdo y temerario que, sin alumnado, se abran los centros educativos españoles, tanto en territorio nacional como en el exterior, obligando a asistir al profesorado, para realizar labores y tareas que pueden desempeñar desde su hogar a través de medios telemáticos".

Según ANPE, "mención aparte merece la situación del profesorado en países como Marruecos, con un sistema sanitario deficitario donde se encuentran trabajando la mayoría de docentes españoles en el exterior. En estos casos, se hace mucho más preocupante la prohibición de no permitirles regresar a España para continuar con la labor docente que desde sus domicilios ya están desarrollando allí. El permitirles regresar a España no afectara en modo alguno a la labor docente telemática y posibilitará que, en caso de que alguno llegue a desarrollar la enfermedad o sufra algún otro tipo de dolencia, enfermedad o accidente que requiera de asistencia médica la pueda recibir en España en nuestros centros médicos y hospitales y no en los marroquís que no cuentan con los mismos medios y recursos. Eso sin olvidar que hay localidades, con centros educativos españoles, como Alhucemas o Larache que no cuentan con centros hospitalarios".

Es por todo ello, que ANPE ha exigido al Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación, que "articule los mecanismos necesarios para que ningún docente tenga presencia física en nuestros centros educativos y que las demandas de la comunidad educativa sean atendidas por medios telemáticos desde los domicilios, además de favorecer el regreso del profesorado a nuestro país mientras la situación de emergencia por esta pandemia a nivel mundial no sea controlada".