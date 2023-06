El 'Orgullo' incomprendido se lanza a las calles de Granada

Un padre con un bebé de unos dos años se pasean por Gran Vía cuando empiezan a escuchar gritos a favor de la libertad de ser y existir por parte del colectivo LGBTIAQ+. "Cariño, vamos a pararnos, esto te va a gustar", comenta risueño el adulto. "Vale, papá", dice el niño de manera tímida. Ahora sí. Un hombre coge a su hijo en hombros para enseñarle, de alguna manera, que el camino que han elegido este lunes para pasear se ha topado con la lucha de otras personas, que también es el camino.

A las 19:37 continuaban los jóvenes a reunirse en El Triunfo para darle ese pistoletazo de salida a la lucha de los derechos LGBTIAQ+. La ola de calor también quiso apuntarse a la 'fiesta de los que nunca fueron invitados a las otras fiestas'-así ha explicado Javier Ambrossi la celebración del Día del Orgullo-. El calor no cesó y a las 19:38 los termómetros de la zona marcaban 34 grados. Aún así fueron muchas las personas que apostaron por 'gritar' por sus derechos y libertades en el centro de Granada.

Unas casi 2.000 personas, generalmente muy joven, se congregaron para empezar la marcha desde El Triunfo hasta el Paseo del Salón, explicó Policía Nacional a este periódico. Organizaciones y colectivos LGBTIAQ+ de la ciudad convocaron a la ciudadanía a una manifestación este lunes 26 de junio a las 19:30, bajo el lema 'Memoria histórica LGBTIAQ+ de Granada. Reivindicando nuestros barrios', afirmando que "la razón de hacerlo el 26 de junio es reivindicar el aniversario de la primera manifestación LGBTIAQ+ que se hizo en España en el año 1977, como ejercicio de memoria, reconocimiento y espacio de reivindicación en la defensa de nuestros derechos", a lo que añadieron "que la elección del día no puede quedar sujeta a intereses económicos, partidistas o institucionales".

Un grupo de franceses se saludó antes de reunirse con todos los demás. Entre ellos recuerdan lo bien que lo pasaron en la feria de Granada pero ahora "toca lo que toca". "Si queremos salir sin que nos pase nada, hay que luchar", comenta uno de los franceses en tono jocoso. Todos se ríen pero parece que a ninguna le hace demasiada gracia tener ese pensamiento tan presente en sus vidas.

Las cánticos no tardaron en escucharse cuando empezó la manifestación. A las 19:45 media Gran Vía escuchó el tradicional 'resistencia, resistencia'. Y aplausos. Y gritos. "Hermanes, estamos aquí para luchar por todes. Da igual la hora, da igual el calor, que nos escuchen en toda Granada", gritaron. Y todo explotó. La 'fiesta-pero crítica-de la libertad' lo fue hasta el final. "Vuestro odio no cabe en nuestras calles. Fuera fascistas de nuestros barrios. No desfilamos, nos manifestamos", también fueron cánticos que se gritaron con rabia y orgullo.

A eso, se sumó el silencio abrumador cuando se recordó el asesinato de Samuel Luiz-en la madrugada del 3 de julio de 2021 Samuel salía de una discoteca con una amiga en A Coruña y un grupo de jóvenes le propinaron una paliza que acabó con su vida-. "Yo también soy Samuel", gritó un joven. Y casi 2.000 personas alzaron la voz al compás. "Si no es crítico no es orgullo. Exigimos DNI. Contra el odio, medidas reales. No volveremos al armario. La calle es nuestra, el orgullo es protesta. Mujeres trans al mercado laboral. Trabajo sí, pero con derechos. Las trans y las bolleras la misma clase obrera. Ninguna persona es ilegal", otros tantos más de los cánticos.

En cuanto a referencias políticas no se libraron muchos, pero los peores parados fueron Carmen Calvo y Santiago Abascal. A la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Granada le dedicaron un 'con Carmen Calvo no estamos a salvo'. Y de Abascal el tradicional 'qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar'. Las organizaciones reconocieron que "estamos viviendo un contexto complicado, en el que pueden vivirse grandes retrocesos que frenen toda posibilidad de avances y conquistas de derechos" y apuntan que "es importante que la ciudadanía que quiere una sociedad diversa, libre, combativa y sin miedo se sume a la manifestación convocada porque cada una de nosotras cuenta y no vamos a dar ni un paso atrás".

Del mismo modo, mostraron su preocupación ante un Ayuntamiento del PP y ante la "amenaza de un retroceso en derechos y una legitimación de la homofobia y la transfobia en Granada". También lamentaron que "el anterior gobierno municipal del PSOE no haya aplicado ninguna medida real en defensa de los derechos del colectivo LGBTIAQ+, es decir, servicios públicos dotados de presupuesto y personal, con transparencia, planificación, seguimiento y evaluación".

Esta convocatoria surgió del trabajo a lo largo de meses de una coordinadora granadina LGBTIAQ+ crítica y transfeminista, que se estableció en 2022 con motivo del Orgullo y está compuesta por organizaciones procedentes de la sociedad civil, independientes de las instituciones, partidos y sindicatos, cuyo funcionamiento interno se basa en el asamblearismo y busca representar los intereses conjuntos del colectivo LGBTIAQ+.

Actualmente la integran los colectivos Granada Visible, la Asamblea Feminista Unitaria, el Espacio BiBollero, la Red Maricones del Sur, El Faro Taller, La Juani y Antirracismo Granada. Estas organizaciones avisaron de que "es intolerable que las instituciones planifiquen el Orgullo, aunque cuenten con el apoyo de asociaciones LGBTIAQ+, porque dejan a nuestro colectivo a merced de los intereses del gobierno de turno y difuminan la lucha social. Debemos garantizar la independencia organizativa de nuestra gente y evitar que se nos instrumentalice, y eso solo es posible por medio de una coordinadora autónoma con un programa político propio".