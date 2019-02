PP y Cs bloquearán la propuesta de presupuestos para la capital

Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Granada se han reunido esta mañana para tratar con el concejal de Economía, Baldomero Oliver, la última propuesta de presupuestos para 2019, comunicada la semana pasada en el “empeño” del equipo de Gobierno de sacar adelante las cuentas aunque el tiempo juegue en su contra con la convocatoria de elecciones.

Una nueva propuesta más “ajustada” tras los últimos cambios económicos municipales como las ordenanzas fiscales, el IBI o la recaudación por multas y que bajaba el superávit a los 88.000 euros fijando los gastos y los ingresos en 275 millones de euros. El trabajo es conseguir aprobar unos presupuestos para la capital, que los tiene prorrogados desde 2015.

Tras la reunión convocada por el equipo de Gobierno, el concejal del PP Francisco Ledesma ha acusado al alcalde, Francisco Cuenca, de hacer “chantaje electoral con los presupuestos” y anunció que su partido “no apoyará un presupuesto que se presenta a las puertas de unas elecciones municipales”. Ledesma critica que el equipo de Gobierno socialista “haya asegurado hoy que no llevará el expediente a pleno si no cuenta con el apoyo de los grupos municipales”. Según su opinión, han “tenido tiempo más que suficiente para poner en marcha su planteamiento económico”.

“Es un ejercicio de escaparate y de propaganda de cara a las elecciones”, asegura Ledesma, que acusa a los socialistas de querer “vender ahora lo que no han hecho en tres años”. “Baldomero Oliver va a pasar a la historia del Ayuntamiento como el concejal de Economía que dejó el periodo medio de pago a proveedores más alto (190 días) mientras que el PP lo bajó a 54 en 2015”, explica.

Incluso se pregunta “si esta maniobra para aprobar, a toda prisa los presupuestos municipales, no responde a que el concejal de Economía busca trabajo. A lo mejor está haciendo curriculum para entrar en el Congreso o el Senado”, dice. Y es que el concejal socialista anunció la semana pasada que no repetirá en las listas y que vuelve a la Universidad tras su paso por la política municipal.

Por su parte, Cs también bloqueará las cuentas. “Ciudadanos no va a apoyar ningún presupuesto de escaparate”. Así lo ha asegurado el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Manuel Olivares, tras la reunión. La formación naranja lamenta que el equipo de Gobierno, “después de tres años sin presentar un presupuesto para la ciudad, pretenda simular trabajo acelerando la elaboración de uno para 2019 que, de aprobarse, sería tan solo 20 días antes de las elecciones municipales y condicionando de esa forma al futuro gobierno local”.

Con esta situación, Olivares dice que “no creen en estas prácticas de trileros y, por eso, la primera medida urgente que pondremos en marcha tras las elecciones será crear una mesa de trabajo con todos los portavoces de la nueva corporación municipal para lograr por fin un presupuesto consensuado que reduzca el gasto y que dé inicio a la tan esperada transformación que necesita esta ciudad”, señala.

Olivares agradece la “intensa labor” realizada en estos años por el concejal de Economía, Baldomero Oliver, al frente de “un área que se ha visto bloqueada en reiteradas ocasiones por Paco Cuenca”. “Aunque hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo con él y que no hemos podido aprobar por considerar que no respondían a las necesidades de la ciudad, hemos de reconocer que lo ha intentado hacer lo mejor posible”, apunta el portavoz, quien lamenta que Cuenca haya utilizado a Oliver para que presente un borrador de presupuesto con la “única intención de vender otro documentos más sobre la mesa”. “Parece lógico que deba ser la nueva corporación quien elabore un presupuesto real que tenga como objetivo reducir gastos y no comenzar un mandato condicionado por un presupuesto con el sello de Paco Cuenca”, concluye.

Desde IU, Francisco Puentedura asegura que la obligación del equipo de Gobierno es “presentar el expediente de proyecto de presupuestos” para que se puedan realizar las sugerencias, que su ellos ya han elaborado tras recibir toda la documentación económica. “No hacerlo sería dar excusas a PP y Cs para seguir machacando, bloqueando y poniendo piedras a buscar una salida económica para la ciudad”, por lo que aboga por agotar todos los plazos. Puentedura dice que si PP y Cs no quieren votarlos, “que lo bloqueen pleno y se retraten”, por lo que pide que se presente cuanto antes el expediente.

Por parte de Vamos Granada, Marta Gutiérrez dice que el documento presentado es sólo un “ajuste contable que en algunas cosas es muy distante de la realidad, por ejemplo en cuanto a las multas” y que tal y como está ahora “no cambiará nada en el Ayuntamiento” ya que es un calco de los del PP. “Esperemos que se presente el expediente y podamos alegar para hacer algo aterrizado a la realidad”, comenta.La semana que viene hay otra reunión para continuar trabajando.