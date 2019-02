El Ayuntamiento presenta otros presupuestos "ajustados" a la congelación del IBI

El concejal de Economía, Baldomero Oliver, ha presentado hoy a los grupos de la oposición un nuevo proyecto de presupuestos en un nuevo intento de "sacar adelante" las cuentas de la ciudad para 2019. El principal cambio respecto al anterior documento presentado en enero es un presupuesto más "ajustado" que queda sólo con un superávit de unos 88.000 euros, frente a los 690.000 euros previstos en el anterior borrador.

Según Oliver, se ha tenido en cuenta ahora la congelación del IBI y la reducción del tipo general motivados por la modificación de las ordenanzas fiscales aprobada en un pleno extraordinario el pasado 8 de febrero. Así, los tres grandes cambios son la modificción del IBI porque se incorpora la modificación sobre el padrón, se reducen los intereses de demora y se reajusta por el millón de euros que se deja de ingresar.

Con estos "ajustes correspondientes" se han cuadrado unas nuevas cuentas que se vuelven a poner "encima de la mesa para que haya un presupuesto en los meses que quedan".

La documentación se ha entregado esta mañana a los grupos y el equipo de Gobierno está a la espera de respuesta. "¿Llego tarde? Lo sé. ¿Estamos a tiempo? Si", dice Olive. No obstante, la cercanía electoral hace difícil que le saquen adelante estas cuentas, pero el concejal asegura que "son para todo el año y por lo tanto también afectarán al nuevo Gobierno", que asegura seguirá siendo socialista. "Estos u otros necesitarán altas dosis de negociación, acuerdo y renuncia de todos los grupos", por lo que cree que es mejor que se "haga ahora y no más tarde".

"No me resisto a sacar un presupuesto. La parte que me tocaba ya está hecha", explica, asegurando que si no salen adelante los nuevos que se presenten sean de cualquier equipo serán muy similares a estos, que van destinados a mantener "la senda de la recuperación económica de Granada".