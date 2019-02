Los granadinos ya tienen el IBI congelado

El Ayuntamiento de Granada ha acogido esta mañana un pleno extraordinario para votar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 3 reguladora de Bienes Inmuebles (tipo de gravamen y tipos diferenciados). Este expediente recoge la congelación del recibo del IBI mediante una bajada del tipo general del 3% para compensar la subida por la actualización de la revisión catastral del Gobierno y una bajada de hasta el 5% del tipo diferencial para pequeñas y medianas empresas.

No obstante, también incluye una polémica subida del tipo diferenciado del 0,7 al 1% para grandes empresas. Este punto ha provocado el absoluto rechazo tanto de los empresarios, que a través de la CGE lanzaron esta semana un comunicado para exigir que no se grave más a los motores de riqueza y empleo de la ciudad, como de los constructores, que presentaron una batería de alegaciones para evitar el incremento.

El expediente ha salido adelante con 12 votos a favor del equipo de Gobierno, la concejal no adscrita, Pilar Rivas, los concejales Luis de Haro y Marta Gutiérrez (Vamos Granada) e Izquierda Unida y las abstenciones de Partido Popular y Ciudadanos.

El portavoz del equipo de Gobierno ha asegurado que, los ingresos resultantes de este impuesto se utilizarán para reducir la deuda con los proveedores.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos se han mostrado especialmente críticos con una propuesta que carga contra los grandes empresarios en una ciudad que con medidas así, podría expulsar las grandes inversiones.

En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, aseguró que, realmente, este expediente perjudica a un tipo de empresa que la ciudad no desea: “este expediente abre el debate sobre qué tipo de empresas desea la ciudad puees grava a las firmas que no generan riqueza y se dedican a la especulación urbanística, o que fundamentan su prestigio en elegir grandes sedes. No queremos un modelo productivo basado en grandes superficies o franquicias que esquilmen la ciudad para el bien de solo unos poquitos” remarcó Oliver.

Por otra parte ha detallado que la ordenanza abre la vía a seguir avanzando para conseguir avanzar en los presupuestos.