El PP de Granada niega apoyos a Cuenca: “En ningún caso los concejales populares van a participar en esa moción”

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, comparecía en la sede del PP del Zaidín para abordar los asuntos que atañen a la crisis que está viviendo el Ayuntamiento de Granada. Saavedra, dio respuesta a los movimientos realizados por otros grupos municipales, como el PSOE. En este sentido, el secretario general del PP de Granada habló sobre la propuesta de moción de censura realizada por el portavoz del grupo municipal socialista, Paco Cuenca, y expresó que "Cuenca puede ir buscando típex para los nombres de los ediles del PP, en ningún caso los concejales del PP van a participar en esa moción, no vamos firmar con el actual partido socialista y menos con un candidato imputado y procesado". Para Saavedra "el anuncio de moción de censura del PSOE nos parece ridículo" puesto que "presentar una moción con diez firmas no va a ningún sitio, se presenta cuando estén las 14".

Por otra parte, respecto al movimiento anunciado por Vox para disolver el Ayuntamiento de Granada, reseñó que "no compartimos la solución que planteó Olona, estamos en fórmulas más sencillas e inmediatas". Para los populares se trata de "una solución que retrasaría el bienestar del Consistorio hasta cuatro o cinco meses", cuando lo que realmente necesita Granada es "un Pleno de investidura de manera inmediata". Saavedra apostilló que, "buscan fórmulas más sencillas y rápidas, pero no tenemos miedo a unas elecciones".

En otro orden de cosas, respecto al actual alcalde de Granada, Luis Salvador, el popular comentó que "el PP no se ha movido ni un milímetro en su hoja de ruta presentada hace unas semanas". De esta manera, siguen instando al alcalde a "dar un paso a un lado y dejar que gobierne la lista más votada del pacto del centroderecha hecho hace dos años en Granada", para lo que "no es necesario que Luis Salvador dimita", sino que "les devuelvan la generosidad prestada hace dos años" y les preste su apoyo para que haya un alcalde popular que "recupere el proyecto iniciado" entonces. Saavedra reseñó que "los concejales no van a regresar a un gobierno con Luis Salvador".

El secretario geeral del PP tildó la situación del Ayuntamiento como "insostenible, ya que solo tiene el apoyo de un concejal" y para tratar de desmontar la forma de actuar de Salvador tiró de hemeroteca y mostró un titular de Salvador en el que el edil de la formación naranja decía que "con cuatro concejales no me siento legitimado para ser alcalde de Granada”.

Saavedra ofreció a Salvador una "única salida" y "apeló a su responsabilidad", puesto que solo depende de Luis Salvador desatascar esta situación y entendemos que solo Luis Salvador es el responsable". Igualmente, tildó de responsable del intento de moción de censura al regidor de Ciudadanos, y le culpó de que, "si la moción prospera y la izquierda gobierna en la ciudad es porque Salvador lo ha permitido al no dimitir".