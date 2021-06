Paco Cuenca activa la cuenta atrás para Luis Salvador en el Ayuntamiento de Granada: dimisión o moción

Después de una semana y un día de movimientos en los grupos municipales del Ayuntamiento de Granada, provocados desde que la ciudad se encuentra bajo el mando de un alcalde y un único concejal por la dimisión de siete concejales del Partido Popular y otros dos de Ciudadanos que conformaban el gobierno municipal, se han planteado diversos escenarios políticos: desde la continuidad del actual alcalde, hasta su dimisión, pasando por la disolución legal del Ayuntamiento propuesta por Vox. Ayer volvía a tomar cuerpo, ahora de manera casi tangible, la opción que el exportavoz del grupo municipal popular, Sebastián Pérez, ya sacara a la palestra cuando dimitió del PP: la moción de censura del PSOE.

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Granada al completo compareció en sala de prensa para plantarse y dar un ultimátum al alcalde Luis Salvador. Su portavoz, Paco Cuenca, fue tajante y fijo una cuenta atrás con fecha de inicio ayer miércoles : "Si el alcalde de Granada no dimite en 72 horas, el grupo socialista iniciará los contactos necesarios con todos los grupos municipales que quieran rescatar esta ciudad".

En este sentido, Paco Cuenca fue claro: "Reiteramos que el señor Salvador debe dimitir y realizar un pleno constitutivo de un nuevo equipo de gobierno. Llegados a este punto, lo que vamos a hacer es establecer 72 horas para que el señor Salvador de un paso atrás, dimita y permita la constitución de un nuevo equipo de gobierno. Si pasadas estas 72 horas no dimite, el grupo socialista iniciará los contactos con todos los concejales, incluidos los no adscritos, que quieran luchar por esta ciudad".Para ello, Paco Cuenca mostró una copia impresa de la propuesta de moción de censura que ya tiene preparada el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada y que ya se encuentra firmada por los diez concejales socialistas, donde están también impresos los nombres del resto de concejales con el hueco en blanco correspondiente para ubicar su firma.

El motivo por el que se dan 72 horas de plazo, según el portavoz socialista, es el de poder constituir un nuevo gobierno lo antes posible: "Damos 72 horas porque es la fórmula para salir de este atolladero. Si hoy dimite el señor Salvador, en no más de 10 días existiría un nuevo gobierno y una nueva esperanza para los granadinos".

En este sentido, Paco Cuenca reseñó que "las rondas de contactos comenzarán con el Partido Popular y seguirán con Podemos-IU" para evitar romper el pacto antitransfuguismo, aunque no se cierran a hablar con nadie, incluso con los no adscritos, por lo que han solicitado un informe técnico–jurídico, para contemplar el marco legal en el que se encuentran los concejales que dimitieron de sus partidos, Sebastián Pérez (PP) y Manuel Olivares (Cs). No es el caso de la exconcejala de Cultura, Lucía Garrido, puesto que se presentó por libre. Sí que el socialista descartó cualquier pacto con Vox.

A pesar de que la ronda de contactos comenzaría con el Partido Popular, el portavoz socialista quiso subrayar "al PP como el que nos metió en el lío y por su culpa vivimos la peor crisis democrática que vive esta ciudad", y sacó a relucir que "utilizaron a la ciudad de Granada como moneda de cambio para gobernar en Murcia o en la Diputación de Málaga". Pero esto no es todo lo negativo que el Partido Popular ha hecho, según Paco Cuenca, sino que "el remate de la irresponsabilidad es que hace unos días los concejales del PP abandonaron sus responsabilidades, lo que es muy dañino para la ciudad, dejaron tirada a la ciudad y no a Luis Salvador".

El documento de la propuesta de moción de censura, el cual se puso a disposición de los medios desde el grupo municipal del PSOE y que puedes descargar aquí, hace un breve resumen de la situación actual del Ayuntamiento de Granada y de la "situación de ingobernabilidad" por la que atraviesa el Consistorio desde que "la dimisión de ocho concejales del equipo de gobierno el pasado 7 de junio". Esta "ingobernabilidad" viene provocada por " la parálisis real de la administración al ser imposible la convocatoria de la Junta de Gobierno Local al no tener el quórum mínimo necesario impuesto por el ordenamiento jurídico en nuestro país". El documento, sin fecha cerrada, cierra con un párrafo que estipular que "los ediles abajo firmantes presentan como candidato a don Francisco Cuenca Rodríguez, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista", donde, además de las firmas de los diez concejales del PSOE, aparece el nombre del resto de ediles del Consistorio, incluido el concejal de Ciudadanos José Antonio Huertas, y un lugar en blanco para su firma, con el apoyo correspondiente a esta candidatura.

LA RESPUESTA DE CIUDADANOS

Luis Salvador dio la réplica a la acción del PSOE en un acto interno del partido Ciudadanos al que acudió el coordinador autonómico de Cs en Andalucía, Juan Marín. El líder regional instó a Paco Cuenca a que "si tiene 14 votos para hacer una moción, que lo haga mañana, pero que deje de engañar a los granadinos". El alcalde de Granada, por su parte, dejó entrever que no va a dimitir, puesto que "si este alcalde funcionase a base de intentos de asustar por parte de cualquier concejal, me habría ido hace dos años". Además, reseñó su disposición para "trabajar con el objetivo de mantener a todos los servicios públicos activos" y propuso al resto de grupos "ser generosos" y "pongan una persona para que se conforme la Junta de Gobierno Local y se saquen los expediente urgentes que haya y no intentar bloquear el Ayuntamiento como están haciendo".

POSICIÓN DEL PP

El Partido Popular, por su parte, hizo un llamamiento para "recomponer" el "acuerdo de centroderecha" que, hace dos años, posibilitó un gobierno de coalición con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, que permita en esta ocasión gobernar a los populares frente al actual regidor de la formación naranja.

El portavoz del grupo municipal popular, César Díaz, insistió en que la decisión de los ediles del PP de abandonar el equipo de Gobierno, en el que únicamente se mantiene Luis Salvador como alcalde junto a un edil también de Ciudadanos, fue "responsable" y no una "cuestión de sillones".

Según Díaz, hace dos años hubo un compromiso de que, en el ecuador del mandato, se produjera la alternancia al frente de la alcaldía entre Ciudadanos y PP. Por ello, declaró que corresponde a Salvador dar un paso al lado para dar cumplimiento a ese compromiso y que se facilite la continuidad de un gobierno local de centroderecha, "que es lo que quisieron la mayoría de los granadinos".

César Díaz indicó que "vamos a seguir trabajando en esa línea, la persona que en aquel momento era capaz de sumar catorce votos hoy solo suma uno, además de él mismo", con la petición a Salvador que reflexione y recapacite.