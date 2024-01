El PP de Granada se une a la manifestación de Madrid por la igualdad: "No vamos a permitir ser menos que nadie"

El PP de Granada está este domingo en Madrid, donde ha participado en la concentración convocada en defensa "de la igualdad de todos los españoles ante los ataques contra la democracia por parte del gobierno de Pedro Sánchez". El secretario general del partido, Jorge Saavedra, ha dicho que “los granadinos

no somos más que nadie, pero no vamos a permitir ser menos”.

Saavedra ha expuesto que “ahora más que nunca, necesitamos una España fuerte, frente a la política de Pedro Sánchez, que ha cedido al chantaje de los independentistas con tal de seguir ocupando La Moncloa”. Al hilo, el secretario general del PP de Granada ha indicado que “estamos ante el peor Gobierno que ha tenido nunca España y el Partido Popular es la mejor alternativa”, toda vez que “tenemos un Gobierno que

miente, que se presentó a las elecciones diciendo que no pactaría con Bildu y ya define el terrorismo a medida de investigados por terrorismo”.

El popular ha reseñado que los granadinos vamos a unir nuestras voces con nuestra presencia en la Plaza de España de Madrid para decirle al gobierno de Pedro Sánchez que “ya está bien de ceder a los chantajes de los nacionalistas, de los independienticas y de aquellos que quieren romper España”.



En este sentido, Jorge Saavedra ha expuesto que “los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas nos afectan a todos”, y ha añadido que “ya está bien de ahondar en las desigualdades y de crear españoles de primera y españoles de segunda”. Es por ello que “el PP trabaja por una España más fuerte y una España en la que todos seamos iguales”. El dirigente popular ha subrayado que “especialmente sensibles con esta triste diferencia estamos en la ciudad de Granada, porque esta desigualdad ya la sufrimos en nuestras propias carnes tras comprobar que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se niegan a desarrollar proyectos de soterramientos de vías del tren, como el que lleva nuestra ciudad reclamando desde hace años”.

Así, Jorge Saavedra ha criticado que “es doloroso ver cómo se conceden mas de 540 millones para soterrar el AVE en la comunidad Autónoma de Cataluña, mientras que para Granada no hay dinero ni un interlocutor

válido para negociar esta interacción y este soterramiento”.



La desigualdad la hacen extensiva también a la provincia, donde “esta semana ha sido flagrante lo que está pasando en nuestra Costa Tropical con la falta de ejecución de los espigones, o con carencias en materia

de infraestructura con las desconexión el Tren Granada-Motril, que no serán una realidad por la incapacidad del Gobierno de Sánchez al no haberla defendido, “según Jorge Saavedra, que ha dedicado una mención

especial también a las conducciones de la Presa de Rules, “en un momento en el que el acampo agoniza por la sequía que vivimos”.

Por último, Saavedra ha sentenciado que “estas desigualdades las vamos a combatir desde el Partido Popular y vamos a defender los intereses de Granada, una ciudad y una provincia que no quiere ser más que nadie, pero que, desde luego, no va a permitir que seamos menos que nadie”.