El PP de Córdoba denuncia que la A-81 será una "no autovía" entre Granada y Badajoz en el tramo desde Espiel

La futura A-81 entre Granada, Córdoba y Badajoz será una "no autovía", según ha denunciado el PP de Córdoba tras conocer el estudio informativo para el tramo entre la capital pacense y Espiel, en las inmediaciones de la provincia cordobesa. En este proyecto, denuncian los populares cordobeses, afirman que queda "meridianamente claro que ese tramo será una carretera convencional de doble sentido", por lo que han pedido la comparecencia en comisión del secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

En la provincia vecina califican como un "mazazo" el proyecto de reconversión en autovía de la N-432. Así lo ha manifestado en una nota el portavoz del PP en la comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el diputado cordobés Andrés Lorite, quien ha considerado "un agravio más hacia los cordobeses" el estudio informativo de la autovía A-81 Badajoz-Córdoba-Granada en el tramo Badajoz-Espiel.

"Después del jarro de agua fría que ha supuesto este estudio informativo, es una auténtica tomadura de pelo a los cordobeses la postura del PSOE en esta provincia que sigue afirmando que habrá autovía, cuando el documento deja claro que no será así", ha dicho Lorite, quien ha remarcado que "las autovías lo son de principio a fin, no existen las autovías intermitentes en unos tramos sí y en otros no". "Ya está bien de tomarnos el pelo y seguir engañando a los cordobeses", ha incidido.

En este sentido, el Grupo PP en el Congreso de los Diputados solicita la comparecencia del secretario general de Infraestructuras para dar cuenta del "incumplimiento" del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi) 2012-2024 al no contemplar la conversión en autovía del tramo desde Zafra hasta Espiel en ese estudio informativo de la A-81.

Andrés Lorite ha aseverado que "fue el Gobierno del PP quien se comprometió en convertir la N-432 en una autovía y así quedó reflejado en ese Pitvi", y ha criticado que "ahora el PSOE vuelve a dar carpetazo a una aspiración histórica de toda la provincia de Córdoba".

Desde el PP han remarcado que fue Ana Pastor, ministra de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy, quien impulsó ese Pitvi "superando el tradicional enfoque de la planificación con un nuevo rumbo centrado en dar respuesta a las necesidades efectivas de movilidad y acceso a la vivienda".

"El Pitvi articula objetivos y actuaciones a medio y a largo plazo, y proporciona la visión estratégica en el horizonte 2024, en sintonía con la línea europea trazada en la nueva definición de la Red Transeuropea de Transporte", ha puesto de relieve Andrés Lorite.

El Gobierno del PP incluyó la autovía Badajoz-Córdoba-Granada en el Pitvi 2012-2024 como una de las actuaciones interurbanas de altas prestaciones, desde el punto de vista de la estrategia nacional en materia de inversión. Así se hacía "fundamental salvaguardar la ejecución de una vía de alta capacidad que viniese a sustituir a la actual carretera N-432", explican desde las filas 'populares'.

"En ese momento la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE protagonizó la paralización del proyecto desde el punto de vista medioambiental, y se hacía necesario blindar en la programación 2012-2024 un corredor de estas características entre Badajoz, Córdoba y Granada para salvarlo de ese rechazo", ha abundado Lorite, quien ha lamentado que aquel gobierno andaluz en manos del PSOE, "a través de su inactividad, consiguió la desestimación del proyecto originario con la caducidad y archivo del expediente".