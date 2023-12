El gobierno del PP cesa al presidente del tribunal económico del Ayuntamiento de Granada

El Ayuntamiento de Granada va a cesar al presidente del Tribunal Económico Administrativo (TEAM), Antonio María López Molino. Así se ha tratado en comisión municipal, donde la mayoría del PP ha aprobado está medida, que justifica por la intención de "impulsar otras cuestiones" en este órgano municipal en los "tiempos que se avecinan, por lo que se va a "requerir mayor especialización en materia jurídica e impulsar el conocimiento en materia económico-administrativa".

La concejala de Economía, Rosario Pallarés, ha explicado la decisión del gobierno local de Marifrán Carazo y ha agradecido su trabajo durante 18 años. Pallarés insiste en que el motivo no es personal -conoce bien a López ya que fueron compañeros de departamento en la Universidad- sino "cambiar el perfil e impulsar el aspecto económico y financiero".

El PSOE ha pedido en la comisión que se mantenga en su puesto hasta que cumpla su mandato en febrero de 2025 ya que no entiende el motivo del cese. "Es un demérito que no se merece. Estos ceses solo son por causas objetivas y no las hay. Ha trabajado con lealtad con gobiernos del PP y del PSOE, resuelto más de 1.000 cuestiones", ha dicho la concejal socialista Raquel Ruz, que ha pedido que se dejara el punto encima de la mesa. La mayoría del PP ha rechazado esta petición y ha salido adelante el cese (que pasará por Pleno de este mes), con el voto a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención de Vox, que marcará su posición definitiva de voto en el Pleno y que ve como una decisión directa del gobierno local.

Además, el punto siguiente era la aprobación de la convocatoria para cubrir la plaza que deja López con los méritos específicos de titulación que buscan para el nuevo puesto.