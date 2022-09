El PP exige al Gobierno un "compromiso real" con las infraestructuras ferroviarias en Granada

La Mesa del Ferrocarril, convocada por el Ayuntamiento de Granada, se reúne hoy y el Partido Popular irá con deberes bajo el brazo. El secretario general de los populares granadinos, Jorge Saavedra, ha reclamado "un compromiso real" del Gobierno central para "poner fin a la situación de aislamiento y agravio que sufre en materia ferroviaria" la provincia de Granada "con más hechos y menos palabras respecto a otras provincias españolas".

El dirigente popular ha declarado antes de la Mesa del Ferrocarril que Granada "no puede seguir esperando más". "Llevamos un año escuchando lo mismo. Todo un argumentario de proyectos, anuncios y titulares que no se consuman. En la práctica no ha habido avance alguno. Continuamos en una situación que deja patente que Granada no importa ni está en el interés del Gobierno de Sánchez lo que agrava cada día la brecha de nuestra provincia respecto a otras", ha criticado Saavedra.

Es por ello, que ha dicho esperar que la reunión del jueves sea fructífera para los granadinos y que de ella salga un cronograma real, con plazos y un compromiso presupuestario en cuanto al Corredor Mediterráneo concretando los plazos de actuación "que hagan posible que nuestra provincia no se quede también fuera de un proyecto vital para nuestra economía. Necesitamos saber las fechas de ejecución y que se garantice su financiación. Ya ha terminado la etapa de las fotos y la convocatoria de mesas que tan solo sirven para tener un titular. Granada no merece seguir esperando a que el Gobierno de Sánchez despierte del letargo al que tiene condenada a Granada".

Además, ha reclamado un posicionamiento firme de apoyo en torno a la conexión ferroviaria entra la capital granadina y Motril al igual que públicamente ha hecho la Junta de Andalucía. "No podemos seguir con los dos discursos: el del PSOE que en Granada dice apoyar el tren Granada-Motril, mientras en Madrid vota en contra de las propuestas del Partido Popular para que esta infraestructura vital para el desarrollo y crecimiento de nuestra provincia sea una realidad"

A ello, ha añadido que desde el Partido Popular se va a seguir reclamando al Gobierno de Sánchez el aumento de las conexiones de Alta Velocidad con Madrid tal y como se lleva pidiendo desde principios de año y que se retire de manera inmediata el plan que prevé eliminar una conexión AVE con la capital española por un Alvia tal y como ha reconocido el propio Ejecutivo para este mismo año. "Es el despropósito de los despropósitos. No solo no aumentan las frecuencias, sino que quitan una". Por todo ello, ha reiterado que espera de la Mesa del Ferrocarril y del Gobierno "una hoja de ruta real que ponga a Granada en el lugar que merece"

Por último, ha lamentado que aún no se haya recuperado la cuarta conexión de Media Distancia con Sevilla y Almería a diferencia de otras provincias andaluzas que ya cuentan con el número de conexiones que tenían antes de la pandemia. "Es sorprendente e inconcebible, tal y como hemos podido saber a través de un medio de comunicación, que el Gobierno justifique esta situación por la falta de maquinistas que curiosamente no afecta a otras provincias andaluzas. La única realidad es que Granada vuelve a ser la perjudicada".