El PP culpa a la Junta de que la deuda con Olivo suba 13.800 euros cada día

El PP le recordó a la Junta de Andalucía que la indemnización que debe pagar al promotor del centro comercial Nevada, Tomás Olivo, se incrementa cada jornada en 13.800 euros, y le reprochó su "inacción" previa y actual ante un caso en el que perciben una "sombra de presuntas corruptelas".

Ana Vanessa García, parlamentaria andaluza del PP, afirmó que desde que se produjo la sentencia que condenaba a la Junta a pagar 166 millones de euros al promotor del Nevada, la cantidad se ha aumentado en 7 millones de euros "y al PSOE le da igual". "No ha tenido suficiente con la condena de 166 millones de euros que tenemos que pagar todos los andaluces de nuestro bolsillo, sino que creen que es poco y están permitiendo con su inacción que cada día sume esa cantidad 13.800 euros más, de tal forma que la cantidad total a pagar a Tomás Olivo ya se sitúa en los 172,6 millones de euros", detalló García.

La dirigente popular también criticó que Susana Díaz haya venido en los últimos quince días hasta en cuatro ocasiones a la provincia de Granada, "pero no ha dicho ni una sola palabra de lo que queremos saber los granadinos sobre qué esconde el PSOE para premiar a un promotor privado, por qué permite que la cuantía de la indemnización aumente cada día y por qué, incluso, le ha puesto un tranvía en la puerta del centro comercial".

Ana Vanessa García incidió en que todo esto tiene unas "causas y unos responsables políticos" que, según la parlamentaria, "han sido premiados por su incompetencia en la tramitación de la construcción del centro comercial Nevada".

La diputada autonómica detalló los cinco "errores" que han dado lugar a que "tengamos que pagarle 172,5 millones de euros al promotor del Nevada". Así, resumió estas cinco "casualidades": en primer lugar, en la aprobación "ilegal" de los dos planes parciales sobre los que se construye en centro y que no fue recurrida por el gobierno de Susana Díaz; en segundo lugar, la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Armilla fue recurrida por la Junta de Andalucía fuera de plazo". También "chirrió" que la Junta no se personase en el juicio que condenó a Olivo y a dos miembros del Partido Socialista de Armilla; como también le "chocó" a Ana Vanessa García que el Gobierno andaluz "ignorase los requerimientos del juez para que se levantase la paralización de las obras del centro con el único fin de que la cuantía de la indemnización engordase". La última "casualidad y más sangrante" aportada por la dirigente del PP es que el abogado de la Junta de Andalucía asignado en el proceso judicial del Nevada "no se presentase en el juicio".

Y la respuesta de Susana Díaz, según declaró ayer Ana Vanessa García, fue "premiar a los responsables de estos cinco errores". "La que era delegada del Gobierno y tenía que haber recurrido esa licencia en tiempo y forma, Teresa Jiménez, se la nombra vicepresidenta del Parlamento de Andalucía; el que era delegado de Obras Públicas y no recurrió la licencia, Pedro Fernández, es vicepresidente primero de la Diputación de Granada; y el abogado que se olvidó de ir al juicio fue ascendido seis meses después a jefe provincial de los Servicios Jurídicos de la Junta", recriminó Ana Vanessa García al Gobierno autonómico.