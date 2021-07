El PP “no da nada por perdido” para continuar gobernando en Granada

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Granada, César Díaz, ha señalado que “digo alto y claro en nombre del PP y del grupo municipal no damos por perdido nada, la batalla aún está por librarse” y ha añadido que “hasta el mismo momento en el que se extraigan los votos de la jarra de los Caballeros 24, vamos a seguir trabajando para recomponer el gobierno del bloque del centroderecha, “se lo debemos a lo más de 70.000 votos para que no gobernara Paco Cuenca”.

El portavoz popular ha reseñado que “hemos llegado a esta situación conscientemente, aunque algunos nos tachen de irresponsables y se adoptó esta solución por responsabilidad, no es una lucha de sillones, es una lucha por el proyecto del centroderecha en Granada, es una lucha por la palabra, que es lo más importante que tiene una persona”.

Así, César Díaz ha sido claro y ha reconocido que “queremos seguir gobernando la ciudad, nos lo merecemos, lo hemos hecho bien, con errores, con aciertos, pero hemos iniciado el cambio y merecemos seguir con este proyecto de transformación”, ya que, ha agregado, “detrás de los grandes logros de la ciudad estaba un concejal del PP, aunque algunos quieran atribuírselo todo. Somos verdaderos protagonistas de ese informe de gestión brillante de la ciudad”.

El portavoz popular ha argumentado que van a pelear para evitar un nuevo posible golpe sobre el Ayuntamiento que podría producirse por la situación procesal de Paco Cuenca: “Hemos sido un equipo y vamos a dar la batalla para que ese equipo siga la frente de la ciudad, hasta al último instante vamos a trabajar por recomponer el bloque de gobierno del centroderecha. Se lo debemos a Granada y vamos a seguir trabajando en ese objetivo, porque no podemos permitir que la ciudad esté gobernada por el peor PSOE de la historia, porque hay una persona que puede generar un nuevo problema de estabilidad en el Ayuntamiento”.

Por último, César Díaz volvió a pedir a Ciudadanos la generosidad que le regaló el PP en la investidura: “Hace dos años, el PP, en un ejercicio de responsabilidad propició la investidura de Luis Salvador. Me pregunto, ¿va a hacer el mismo esfuerzo y la misma generosidad que hizo el PP entonces ciudadanos? Si el PP no lo hubiera hecho, Paco Cuenca hubiera sido alcalde. Ahora le toca esta altura de miras a Ciudadanos. Hay un bloque que suma 14, recompongámoslo con generosidad y altura de miras. Ciudadanos tiene que ser claro y no engañar a los granadinos, si se abstienen, se votan a sí mismo o no vienen al pleno, hacen alcalde a Paco Cuenca. Ofrecemos a todos los partidos del bloque centroderecha recomponer el gobierno. Presentaremos un candidato, el candidato que sume 12 votos. A partir de aquí, tendrán que ser otros lo que sumen lo votos necesarios que permitan seguir gobernando al centroderecha en Granada.”