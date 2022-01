El PP pide al presidente del Gobierno que viaje a Granada en AVE para "vivir" la falta de conexiones

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha instado a Pedro Sánchez a que este sábado "deje aparcado el Falcon y elija qué conexión le interesa más entre la amplia oferta de horarios comerciales del AVE de Granada", para llegar a tiempo a su visita a Granada. Saavedra pide así a Sánchez que viva en primera persona la dejadez a la que su propio Gobierno tiene sometida a la provincia con una desconexión que no hace más que mermar la capacidad de recuperación turística y económica de la provincia de Granada. "Es inaudito que sigan pasando los meses y continuemos con una desconexión que no se merecen los granadinos", clamó Saavedra.

El dirigente popular afea a Sánchez que hasta la fecha se hayan hecho anuncios vacíos de contenido para una recuperación de frecuencias que en la práctica no se están llevando a cabo. "No están, pero las esperamos. Exigimos a Pedro Sánchez que acabe con este despropósito. Ha quedado manifiesto que el argumento de la baja demanda en la que se excusaban para mantener a Granada desconectada por tren, era una mentira más para tapar las vergüenzas del olvido y la dejadez de la que estamos siendo testigos. Granada tiene que avanzar y seguir siendo un referente para el turismo, pero también es necesario que atraiga el interés de empresas para localizarse y que no descarten la provincia por la merma que tiene en materia de conexiones", exclamó.

Asimismo, le solicita a Sánchez que en su visita de mañana sábado no venga con los brazos cruzados y explique a los granadinos qué inversión tiene previsto el Gobierno de España para la provincia este 2022 tras unos Presupuestos Generales de Estado en los que el Ejecutivo ha ninguneado por completo a la provincia que sigue sin partidas reales que garanticen el agua para los regantes de la costa, para soterrar el AVE a su paso por la capital, garantizar el paso del Corredor Mediterráneo por Granada, un plan de actuación en la Costa Tropical para proteger nuestro litoral frente a los temporales; o partidas que permitan el desarrollo socioeconómico con la conexión de la Segunda Circunvalación con los polígonos de Marchalendín y Escúzar, la A-81 o una mayor consignación para la línea Guadix-Baza-Lorca.

"Ya está bien de esta burla a los intereses que son competencia exclusiva del Gobierno de España. De nada vale que justifiquen que las partidas no tienen que venir contempladas para después ejecutarlas. Los proyectos no están recogidos en las cuentas Frankenstein de un Gobierno que ha dejado claro que su único interés es seguir a cualquier precio en Moncloa, aunque sea a costa de seguir tendiendo la mano a independentistas y proetarras", dijo el popular.

De igual modo, Saavedra instó al presidente "a que visite cualquiera de las explotaciones ganaderas de la provincia de Granada para que compruebe la calidad de la carne que produce. Invito a Pedro Sánchez a que explique a los agricultores de la provincia la subida del precio del gasoil, la subida de impuestos, y la subida del precio de los piensos y fertilizantes".

El popular asegura que así el presidente del Gobierno podrá comprobar en primera persona el daño directo e indirecto que están sufriendo los agricultores y ganaderos de toda España, y también de Granada, "con un ministro de Consumo que curiosamente calla ante la subida del precio de la luz y que no se había pronunciado ante el elevadísimo precio de los antígenos; pero que si tiene tiempo para, con alevosía, atacar a nuestro sector primario. Pedro Sánchez podría buscar un hueco para comprobar como a diario seguimos tirando el agua al mar desde la presa de Rules mientras nuestros agricultores asisten al ahogo de sus tierras".

Por último, el secretario general de los populares granadinos mostró su sorpresa al confirmarse para este sábado la presencia del candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en Granada, "lo que denota que por fin ha entendido que hay más provincias en Andalucía. Ahora tras conocer que existe Granada tan solo falta que abandone el discurso y el seguidismo que está haciendo de las políticas y el discurso de Pedro Sánchez. Tiene la oportunidad de marcar distancias de esa política tan dañina que estamos sufriendo. Espadas Cejas debe defender los intereses de Granada y para eso debe oponerse a lo que su jefe y mentor le está haciendo a los andaluces y a los granadinos y explicar los últimos casos de corrupción que una vez más vuelven a salpicar al PSOE-A, que no se libra de la sombra de la corrupción que, por desgracia, sigue siendo muy alargada", concluyó.