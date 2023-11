El PSOE pide al Ayuntamiento de Granada que atienda a los artesanos, a los que "impide" poner su puesto en su ubicación habitual de Navidad

La concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha lamentado la decisión del gobierno del PP en el Consistorio de impedir que los artesanos de Granada puedan poner sus puestos esta navidad en las ubicaciones que mantienen durante el año “y en las mismas condiciones que ha hecho en las navidades anteriores”.

La edil ha criticado además que “el equipo de gobierno les niegue una reunión, lo que ha generado un gran malestar en un colectivo que a diez días de que comience la campaña se tendrá que trasladar a un espacio que no les compensa”.

La socialista se ha hecho eco de la “grave situación por la que atraviesan estas familias, que durante todo el año fin de semana tras fin de semana haga frío o calor han estado intentando ganarse la vida con su trabajo y su artesanía, algo que ahora el gobierno de Carazo quiere impedir”. Para la socialista, “la decisión del PP no tiene justificación alguna más allá de intentar favorecer algunos mercados ubicados en espacios públicos”.

A juicio de la edil, "existe una discrecionalidad a la hora de permitir la ubicación de los mercados de navidad, y lo que no entendemos es por qué este año se cambia, si no ha habido ningún problema en ediciones anteriores. No se entiende que haya que perjudicar a familias que van a ver mermados sus ingresos esta navidad”.

Además, Ruz ha sido muy crítica con que “se haya informado de esta decisión a pocas semanas del inicio de la campaña navideña y sin dar la cara o intentar alguna salida que guste a todos los afectados”.

La edil socialista ha concluido reclamando a Carazo que “escuche a estos granadinos a los que les va a perjudicar la Navidad, que empatice con ellos, y dé marcha atrás a una medida que no beneficia a la mayoría".

"Granada es muy grande, todos los mercados han convivido en armonía hasta que han llegado ustedes, por favor permitan que siga siendo así en cualquier momento”. Además, la edil ha pedido a la alcaldesa que “deje de salir por la puerta de atrás del Ayuntamiento para no tener que atender y escuchar las quejas y reclamaciones de granadinos que se están viendo afectados por su gestión”.