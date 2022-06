El PSOE de Granada ofrece una "amplia batería de medidas para reactivar el empleo en la provincia"

La candidata número 2 del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha señalado este jueves que el proyecto socialista del secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ofrece una "amplia batería de medidas para reactivar el empleo en la provincia frente a los datos que dejan en evidencia" al Gobierno de Juanma Moreno y "del PP".

En una visita a la empresa 'Limpiezas Las Nieves' junto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, y la presidenta del PSOE de Granada, Ana Muñoz, entre otros responsables socialistas granadinos, Manzano ha aprovechado para valorar la caída del desempleo en casi 2.500 personas a lo largo del mes de mayo en la provincia.

"Somos conscientes del drama que siguen viviendo muchos granadinos, pero esta tendencia a la baja nos indica que estamos en el camino correcto gracias a la reforma laboral o las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España durante la pandemia", ha expuesto para añadir que "si la Junta hubiese arrimado el hombro las cifras serían mucho mejores", ha asegurado.

La socialista ha subrayado que esa es la línea a seguir, por lo que ha puesto de manifiesto el compromiso "inequívoco" de Juan Espadas con la creación de empleo, la igualdad en el empleo, la eliminación de la brecha salarial, así como la participación por mejorar la calidad en el empleo de la mano del diálogo con los agentes sociales.

La socialista ha afirmado que el PSOE ha demostrado su responsabilidad con el empleo y lo seguirá haciendo. "No solo llevamos en nuestro programa políticas activas de empleo y programas como el de primera oportunidad laboral para las y los jóvenes para reducir el desempleo a la mitad o la temporalidad en una legislatura gracias a los fondos europeos, sino que cumplimos con ese compromiso cuando gobernamos".

Propuestas de la formación

Así, ha destacado otras propuestas como el impulso a una nueva Estrategia de Reindustrialización, para que la industria recupere el peso perdido; una gran Alianza por la Innovación para impulsar la I+D+i hasta el 2 por ciento del PIB, la protección a autónomos, economía social y pequeño comercio local, mercados de abastos y artesanos; o el impulso de la Formación Profesional dual y la creación en la provincia de nuevos ciclos formativos en sectores profesionales de energías renovables, agrario, tecnológico o sanitario, adaptados a las necesidades de cada parte del territorio.

Ante la apuesta real por el empleo del PSOE, Manzano ha denunciado que Juanma Moreno "no haya movido ni un solo dedo en toda la legislatura y no solo no haya complementado la acción del Gobierno de España, sino que ha aplicado recortes y ha eliminado herramientas clave para fomentar la empleabilidad".

A su juicio, el balance de Moreno en la provincia se reduce a "un solo plan de empleo, con 12 millones menos que el último que puso en marcha el anterior gobierno socialista; un tijeretazo al servicio público de orientación laboral, que queda sin 46 técnicos, 1,2 millones menos y el cierre de oficinas en municipios eminentemente rurales, y la devolución de fondos que debería haber destinado a ayudas autónomos y pymes, especialmente afectados por la crisis del Covid".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha resaltado que las políticas promovidas por el Gobierno de España "dan resultado como así lo demuestran datos a nivel nacional como que, por primera vez desde 2008, bajamos de los tres millones de personas desempleadas y superamos los 20,2 millones de afiliados en la Seguridad Social".