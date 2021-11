El PSOE de Granada se repone en Torremolinos: del 'vacío' en Valencia al 'salto' a nivel andaluz

"Habéis ganado sin ir a Torremolinos", dijo hace unas semanas el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, cuando anunció que el alcalde de Maracena, Noel López, sería el fontanero del partido a nivel autonómico. Si a ello se le suma que el histórico político granadino Manuel Pezzi será el nuevo presidente del PSOE-A, la frase cobra aún más sentido. Y es que, si las designaciones no eran baladíes, la lectura entre líneas de esa victoria antes de que empiece el encuentro, tampoco. El PSOE-A celebra este fin de semana su XIV Congreso en el mismo lugar donde tuvo lugar el primero de su historia, en Torremolinos, cónclave del que el peso granadino en la formación andaluza saldrá fortalecido y dejará atrás esa especie de amargor con el que partió desde Valencia tras el Congreso Federal.

Cuando Espadas ganó aquella batalla final a Susana Díaz, la situación socialista a nivel territorial se encontraba a bordo de un barco que cruzaba aguas revueltas. Al menos, así era en casi todas las provincias menos una: Granada, donde los rifirrafes internos parecía haber desaparecido al igual que el susanismo. Tanto era así que la provincia ha sido el ejemplo para sus semejantes en cuanto a consenso al rededor del nuevo secretario general. La clave estaba en que esta vez, sea alzándolo a los cuatro vientos, o sea de forma más sutil, los núcleos duros del socialismo granadino entendían que el cambio de líder era necesario. Y eso obtuvo premio.

Una vez finalizaron las primarias, Espadas comenzó a formar su círculo, y ahí llegó el primer guiño a Granada. La secretaria secretaria de Política Municipal del PSOE granadino, Olga Manzano, y el alcalde de Maracena, Noel López, por otro, eran dos de los miembros, entre los que solo se encuentran ocho regidores, que entraban a formar parte del llamado Grupo de Escucha Activa en aras de acercarse y atender más a la gente de a pie de todo el territorio andaluz. Lo que se traducía en una perspectiva autonómica con visión granadina, dado el bagaje de Manzano, y una referencia al municipalismo, gracias a la figura de López, del que tanto hace gala el PSOE y un primer paso de Espadas para alejarse, dicho de sea de paso, de esa imagen de sevillano ante los granadinos.

Tras ello, llegaba la siguiente muestra de cariño a Granada. Era el turno para el que fuera alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, que se había encargado de gestionar la campaña de Espadas en Granada y que ya formaba parte del núcleo duro del grupo parlamentario. Sánchez era uno de los dos granadinos elegidos -eso sí, previo consenso con el secretario provincial, José Entrena- por Espadas para formar parte del comité de organización del Congreso, y junto a él también estaría la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez. Otro tándem similar al anterior en cuanto a posición de juego -experiencia a nivel autonómico y trayectoria a nivel local-.

Y así prosiguió la partida, en la que Espadas tenía que saber cómo ordenar su juego para calmar las fricciones internas que se vivían en gran parte de las distintas provincias... Salvo la granadina. Casi como el alumno obediente que se sienta en primera fila, Granada era la única que no levantaba la voz mientras otras tenían las espadas en todo lo alto y no, precisamente, en el buen sentido para el nuevo líder autonómico. Pero claro, el no dar ruido a veces tiene sus consecuencias y, para bien y para mal, así se vio en Valencia. Sí, Andalucía salió bien parada del 40 Congreso Federal del PSOE, pero Granada pasó por allí casi sin pena ni gloria y hubo a más de uno que no le hizo ninguna gracia que aquello ocurriese.

Pero si de aquellos polvos, estos lodos, la cosa no terminó tan mal para los granadinos. Espadas sabía que tener a Granada contenta significaba, por un lado que siguiese siendo el espejo en que mirarse de cara al resto de provincias y, por otro, el equilibrio territorial con una Andalucía Oriental que siempre se ha aquejado del centralismo sevillano.

Ahí llegó la entrega de la caja de herramientas a Noel López, como nuevo fontanero del partido, aunque habrá que esperar para ver si el maracenero será el apoyo con la zurda o la mano derecha de facto de Espadas tras haber recuperado la vicesecretaría en el organigrama, cargo que será, como ya anunció esta semana, para la jiennense Ángeles Férriz. Otro vínculo más con la Andalucía Oriental al que se suma también la designación como presidente del histórico político granadino Manuel Pezzi -quien en su día como consejero de Medio Ambiente dio precisamente a Espadas, como experto en Derecho Ambiental, un cargo de confianza- y que supone otro plus para la provincia granadina dentro del PSOE-A. Y ahora sí, que empiece el XIV Congreso Regional.