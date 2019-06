El PSOE critica que "Madrid decida también las concejalías de Granada"

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz, se ha referido hoy a la amenaza de moción de censura de Vox si no entra en el gobierno de la capital, realizada vía twitter esta mañana por la diputada nacional por Granada, Macarena Olona.

"No han pasado ni 48 horas y ya tenemos la primera crisis, ya lo dijimos que Granada había votado estabilidad. Ya tenemos amenaza de moción de censura. Esto no es serio, Granada no se lo merece", ha asegurado la concejal.

El PSOE ha criticado que se siga decidiendo el futuro de Granada en Madrid, en referencia al encuentro que tendrán PP y Cs para terminar de definir el acuerdo. "Mañana en Madrid se deciden las concejalías. Esto es una barbaridad. PP y Cs siguen cambiándonos por cromos. Queremos saber qué cambalache hay, esto es lamentable", explica.

Además, sobre la figura de vicealcalde que ha anunciado Salvador para el PP, Muñoz critica que se "inventen un nuevo cargo". "¿No iban a salvar la economía de la ciudad? ¿Y ponen un vicealcalde, que además no está recogido en el reglamento? Esto es un espectáculo lamentable y los granadinos están tomando nota", ha advertido.