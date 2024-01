El PSOE cuantifica en 8.900 los pacientes en lista de espera del Hospital de Guadix

El PSOE de Guadix apunta al PP y a la Junta como culpables del deterioro de la sanidad pública, pues el grupo socialista mantiene que hay 8.854 pacientes en lista de espera quirúrgica y de especialistas en el Hospital de Alta Resolución del municipio accitano. Además, han alertado sobre unas demoras de más de una semana para conseguir una cita en el centro de salud.

Los últimos datos publicados por la Junta apuntan que 8.492 personas están en lista de espera para una consulta externa en el Hospital de Guadix, lo que supone un 5% más respecto al año anterior.

La portavoz de la formación socialista, Belén Porcel, ha lamentado que “comenzamos 2024 con los peores datos en nuestra sanidad pública”, exigiendo a la Consejería de Salud y Consumo “medidas urgentes” para “poner fin a las listas de espera” de los hospitales y a la situación de la Atención Primaria. En ese sentido, ha anunciado que el PSOE registrará una moción en el próximo pleno en defensa de la sanidad pública.

El 80 por ciento espera más de dos meses para la primera consulta. En un año, ese porcentaje ha aumentado un 26 por ciento, ha explicado la portavoz socialista, que ha añadido que la media de espera para especialidades es de 404 días, esto es, casi 14 meses.

En lo que respecta a la lista de espera quirúrgica, son 362 pacientes los que aguardan una operación en el hospital accitano. Esta lista ha aumentado un 13 por ciento en un año.

“Es inaceptable que tengamos un Hospital de Alta Resolución en Guadix y que cada día que pasa esté peor”, ha afirmado Belén Porcel, quien ha resaltado que los problemas también afectan a la Atención Primaria, con más de 10 días de espera para lograr una cita médica en el centro de salud y dos semanas en el caso de las pediátricas, a pesar de que se trata de un “servicio básico” para la ciudadanía.

Todo esto está ocurriendo, ha criticado, “con el silencio del alcalde, Jesús Lorente”, que “no alza la voz para exigir a sus compañeros de partido que reaccionen, que tomen medidas, que Guadix existe y Guadix y su hospital necesitan ayuda”.

Porcel ha pedido también al alcalde y al PP que no recurran al pasado para utilizarlo como “excusa”. “Ahora están ustedes gobernando y no es excusa utilizar el pasado para justificar lo que no se puede justificar”, ha agregado.

“La sanidad pública es nuestro mayor tesoro y la están destrozando”, ha advertido Belén Porcel, que ha pedido al alcalde y al PP que “se pongan las pilas porque es urgente solventar esta situación”.