Manzano expresa "el orgullo de la provincia" de Granada al expresidente Zapatero por los "avances" en sus legislaturas

La vicesecretaria general del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha mostrado su orgullo por los avances logrados durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno de España en un acto de campaña celebrado este miércoles en el Parque Federico García Lorca de Granada.

El evento, que contó con la participación de Rodríguez Zapatero, fue inaugurado por el secretario general del PSOE en Granada capital, Paco Cuenca, y la europarlamentaria y candidata a la reelección el 9 de junio, Lina Gálvez.

Manzano también ha reseñado los "avances" que ha dicho ha habido en los últimos años por las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha destacado su determinación para "apuntalar los principios de la socialdemocracia en la UE --como la solidaridad, los derechos, la libertad y la igualdad-- y dar respuesta a los desafíos generados por la pandemia y las consecuencias de la guerra de Rusia".

"Gracias al liderazgo de Pedro Sánchez en Europa y a pesar de las zancadillas del PP, llegaron las vacunas, se financiaron los ERTE y las prestaciones para autónomos, pagamos la energía más barata y conseguimos más de 240 millones de euros de fondos Next Generation para desarrollar más de 8.000 proyectos en la provincia", ha indicado Manzano, según ha informado el PSOE en una nota.

"Un estímulo económico sin precedentes", que, según Manzano, la Junta ha sido "incapaz" de gestionar."Andalucía es la comunidad con más fondos asignados y sin embargo está a la cola de ejecución".

Una razón, ha añadido, por la que "no se crea empleo al ritmo que lo hace España y sitúa la tasa de paro juvenil en el 40,1 por ciento".

Ante eso, Manzano ha pedido a la ciudadanía que el 9J elija las políticas que han permitido obtener fondos para la recuperación y la transformación de la economía y el empleo y han conseguido la financiación de proyectos como la prolongación del metro, las canalizaciones de la Presa de Rules, la modernización de los regadíos en Cuevas del Campo, el acelerador de partículas o la construcción de centros de salud.

"Estoy convencida de que la ciudadanía, y especialmente las mujeres que nos jugamos tanto, elegirá mayoritariamente la Europa que defiende Pedro Sánchez y el PSOE. No la euroescéptica y la mercantilista que defiende Feijoó y la ola reaccionaria y negacionista de su socio de ultraderecha porque lo que no queremos para España no podemos quererlo para Europa".

A su vez, el secretario general del PSOE de Granada capital, Paco Cuenca, ha abogado por una Europa en paz y solidaria, de progreso y oportunidades, a la vez que ha destacado que Andalucía fue objetivo "prioritario" de las políticas europeas lo que en las últimas décadas ha permitido que contemos con una red de infraestructuras y de derechos fundamentales para lograr una cohesión territorial y social".