El PSOE exige convocar la comisión de TG7

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha exigido este domingo la convocatoria extraordinaria de la comisión de TG7 y de su grupo de trabajo, "tal y como se comprometió el actual alcalde, Luis Salvador, a hacer durante el mes de julio, convocatoria que finalmente nunca celebró".

A su juicio esto es "un ejemplo más de la parálisis y desidia con la que gobierna", según ha criticado el concejal del PSOE, José María Corpas, en un comunicado en el que ha recordado "el malestar que ha provocado las continuas injerencias de este señor en la televisión municipal y los problemas que está generando a los profesionales de la casa".

Así, Corpas se ha referido a que esta situación "ya provocó durante el mes de julio una protesta formal por parte de los grupos políticos, ante lo que Salvador se comprometió a convocar una comisión extraordinaria". Así, ha confiado en que la convoque "finalmente de manera inmediata en los próximos días".

Ha avanzado además que el grupo municipal del PSOE ha remitido formalmente una carta a los trabajadores de TG7, en la que "les traslada su solidaridad ante las continuas intromisiones que se han detectado por parte de alcaldía en la gestión de los contenidos del canal de televisión" y ha ofrecido a sus diez concejales como mediadores en una situación que "está causando un verdadero malestar entre los trabajadores".

Al respecto, el edil del PSOE se ha referido a la necesidad de abordar en la comisión la nueva programación del canal, "una vez se ha iniciado el nuevo curso, así como el resto de asuntos pendientes que consideren los trabajadores".

En este sentido, Corpas ha aprovechado para pedir que se recuperen programas históricos que desaparecieron la pasada temporada, como el de barrio, "donde se daba cabida a las demandas vecinales y el sentir de los distritos", un programa que considera el PSOE "vital para testar el latir de la ciudad y sus necesidades".

El socialista ha explicado que en la misiva remitida a los trabajadores por el portavoz, Paco Cuenca, se agradece el trabajo y el esfuerzo, un año "además, con unas circunstancias aún más complicadas por culpa de la situación provocada por la pandemia".

En la misma, se les recuerda que los socialistas "no dejarán de insistir y presionar para que se celebre esa comisión de control con el objetivo de que los trabajadores puedan cursar con profesionalidad y transparencia su trabajo, sin que ningún político venga a ejercer unaintromisión ilícita y lamentable".

Así, Corpas ha advertido de que, si no hay esta convocatoria, se verán "obligados a forzar su citación, con el fin de detener las intromisiones de un alcalde, que debería estar preocupado por su ciudad en vez de estar pensando todo el día en aparecen en pantalla".