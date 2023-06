El PSOE califica de "lamentable" el inicio del Gobierno municipal de Granada y pide a Carazo que gobierne

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha lamentado que la primera semana del gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo pase a la historia por buscar excusas "para no gobernar y gestionar el Ayuntamiento, en vez de aprovechar los primeros días para impulsar proyectos buenos para la ciudad".

El concejal del PSOE, Jacobo Calvo, ha apuntado que, "en apenas tres días de gobierno, el PP en el Consistorio se ha centrado en buscar excusas para no hacer su trabajo, confrontar con otras administraciones y aumentar el gasto en tenencias de alcaldía, mientras que no ha puesto sobre la mesa ni una medida que mejore el día a día de los granadinos y granadinas".

Para el socialista, "por desgracia esta manera de proceder no nos es ajena, ya que parece que están repitiendo el modus operandi de hace cuatro años, que nos el más que la política de la inacción, que estamos seguros será la tónica en los próximos meses". Al respecto, ha apuntado que "esto nos suena además a buscar excusas e ir sembrado dudas y espartos para justificar la posible devolución de Fondos Next Generation, como ya hicieron en su día con más de 10 millones de euros de fondos para el Empleo".

En este sentido, Calvo ha pedido al gobierno de Carazo "seriedad y trabajo" y le ha recordado que "gobernar implica tomar decisiones, buscar soluciones a los problemas del días a día, tener capacidad de gestión y no a la mínima echar balones fuera".

Respecto a las crítica de Carazo a la economía municipal, el edil del PSOE ha precisado que "no se puede estar en la oposición poniendo chinas en el camino a asuntos como el coste de la limpieza y su actualización presupuestaria, y ahora llevar tres días en el gobierno y echarse las manos a la cabeza después de haber rechazado una y otra vez estos últimos dos años cualquier modificación presupuestaria al respecto".

Al hilo, ha instado al PP "a gobernar, asumir responsabilidades y remangarse las manos por el bien de esta ciudad".

Para concluir, el edil socialista ha criticado que Carazo haya apostado por gobernar en clave campaña electoral usando la institución para "confrontar y generar ruido, algo que Granada no se merece". Y ha incidido en que "Granada tiene el viento de cola y no se puede permitir caer en la parálisis porque hay un gobierno que no sepan tomar decisiones, gobernar y solucionar los problemas diarios de un ayuntamiento".