El PSOE dice que el primer presupuesto de Carazo llevará a la "bancarrota" a Granada

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado hoy en rueda de prensa que “no será cómplice de un presupuesto para 2024 que llevará a Granada de nuevo a la bancarrota”. Así lo ha expresado el portavoz socialista en el Consistorio, Paco Cuenca, quien ha puesto sobre la mesa “las deficiencias de unas cuentas que son malas para la ciudad y para los granadinos”.

El socialista, quien ha denunciado que “el capítulo de ingresos se sostiene en una subida de impuestos que los populares tienen el cinismo de negar”, ha criticado que el gobierno de Carazo vaya a repetir “el modelo que nos llevó a ser intervenidos con un presupuesto irreal que no cubre los gastos de partidas tan importantes como el transporte público, las horas extras de la Policía Local, la limpieza, el mantenimiento de las calles o el gesto para atender a los que más lo necesitan, entre los que se encuentras nuestros mayores, a través del presupuesto de Derechos Sociales sobre el que faltan dos millones por cubrir”.

El socialista ha recordado que durante su mandato la deuda que generó el gobierno popular de Torres Hurtado, “cerca de 300 millones de euros, se redujo casi a la mitad con un esfuerzo muy importante y una gestión económica excelente que además ha permitido que 2023 acabe con un periodo medio de pago a proveedores por debajo de los 40 días, “una tendencia que tememos pueda comenzar a cambiar con la llegada del PP”.

Cuenca ha pedido al gobierno de Carazo que “valore reconducir el presupuesto, porque no vamos a ser cómplices de un gobierno que ha aprobado para 2024 una subida de IBI de 700 euros de media a 1.962 autónomos, o una subida de IBI de más de 300 euros de media a más de 1.300 comercios, o una subida de más de mil euros a 68 empresas granadinas de un tamaño medio como son despachos de abogados, de arquitectos, asesorías fiscales, en definitiva un ataque directo a la economía local, esto sin contar con la subida de la basura, del autobús o de los servicios de Emucesa, entre otros”.

Un proceso "poco transparente"

Por su parte la coordinadora de Economía de los socialistas en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, se ha referido al despropósito que ha supuesto “todo el proceso de presupuestos, principalmente basado en las mentiras de Carazo, en el ridículo que hizo cuando mintió diciendo que se había mandado el expediente al gobierno, para luego demostrarse que no se había mandado, después salió y dijo que no habían tenido respuesta del gobierno y la respuesta llevaba cinco días en un correo sin abrir. En resumen, un desastre al que sumar la falta de transparencia, la negativa a celebrar comisiones informativas por áreas o dar cuenta en el consejo vecinal, como recoge el Reglamento Orgánico Municipal, que la señora Carazo se ha saltado sin ningún tipo de pudor”.

Para la edil, “estamos asistiendo al proceso de presupuestos más desastroso de las últimas décadas, el menos transparente, con un proyecto de presupuestos que nos va llevar a la bancarrota porque las cuentas no cuadran y los servicios no quedan garantizados”. Al respecto, Ruz ha insistido en que “desde el PSOE no podemos apoyar esta subida de impuestos tan escandalosa, como tampoco podemos ratificar unas cuentas donde falta presupuesto para el transporte público, para el mantenimiento, para la limpieza”. Por todo ello, la socialista ha precisado que ya trabajan en la elaboración de las sugerencias al presupuesto que presentarán próximamente con el objetivo de que “Carazo dé marcha atrás a un despropósito que nos puede llevar de nuevo a la bancarrota, como ocurrió durante el gobierno del PP de Torres Hurtado, porque los procedimientos son los mismos”.