Parlamentarios de Ciudadanos lamentan que Salvador permita que haya "un alcalde socialista imputado en Granada"

El parlamentario andaluz y exconcejal del Ayuntamiento de Granada por Ciudadanos, Raúl Fernández, ha reaccionado la baja de Luis Salvador como alcalde de la ciudad. El excompañero de corporación se ha pronunciado en un tuit, en el que desaprueba un posible apoyo de Ciudadanos a una alcaldía del PSOE, con un candidato investigado por la justicia.

El parlamentario por Ciudadanos ha expresado en su mensaje de redes lo siguiente:

Me daría mucha pena que mi partido permitiese que Granada caiga en manos de una persona imputada del partido Socialista y de Podemos. Dos principios básicos: 1. No al Psoe de Sánchez, el Psoe de los indultos y los separatistas. 2. No a imputados por corrupción política.