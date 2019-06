Piden suspender un examen de promoción interna de la Policía Local por “incumplir el reglamento”

El pasado 4 de junio, el BOP de Granada incluía dos Decretos fechados a 30 de mayo de 2019 por los que se convocaba un examen de promoción interna dentro de la Policía Local de Granada para cubrir dos plazas de oficial y una de inspector. En ellos, se designaba a los miembros que formarían los tribunales, se aprobaba la relación de admitidos y excluidos y se convocaba la realización del ejercicio para optar a estas tres plazas que ya habían sido aprobadas por el Decreto de 7 de mayo de 2018, es decir, el pasado año.

Este concurso se esperaba desde hace dos años, sin embargo, su publicación ha sido recurrida por el Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG) que ha pedido la suspensión del mismo por "incumplir las bases del reglamento" para su realización.

Según consta en el recurso de reposición presentado por el SIPLG, habría irregularidades a la hora de formar los tribunales y se habrían incumplido los plazos de convocatoria del examen para las dos plazas de oficial, el cual tendría lugar mañana. Así, el sindicato expone que "se prescinde del procedimiento legalmente establecido en cuanto a la composición de los tribunales de selección y se vulnera la negociación colectiva y la libertad sindical".

En este sentido, el SIPLG denuncia que en ambos tribunales "no consta la elección de los vocales tal y como establece la normativa", la cual dice que "uno será representante de la Consejería de Gobernación y otro de la Junta o delegados de Personal". Sin embargo, tal y como alegan, "no solo no consta elegido el representante de la Consejería de Gobernación, sino que además no consta motivación de la ausencia del miembro elegido por la Junta de Personal".

Ante ello, el sindicato entiende que la Administración "pretende impedir la participación de la Junta de Personal en la designación de los miembros del Tribunal". Esto equivaldría a una "vulneración" de la negociación colectiva y la libertad sindical, ya que los sindicatos forman parte de la Junta de Personal, ya que se está "omitiendo un trámite esencial del procedimiento".

Además, en cuanto a los miembros del tribunal, el SIPLG denuncia que uno de ellos es cuñado de uno de los aspirantes, lo que contradiría lo que establece la ley para la formación del mismo. Según consta en el recurso, no puede formar parte del mismo nadie que "tenga interés personal en el asunto (...), que pueda influir (...); que sea administrado de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado", así como tener un "vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad (...) o afinidad; (...) tener amistad íntima o enemistad manifiesta" con alguna de las personas que concurren.

Pese a que en este sentido, tal y como han declarado desde el SIPLG a Granada Hoy, desde el área de Personal del Ayuntamiento "dicen que han cambiado el tribunal, eso no ha salido publicado en el BOP, por lo que puede darse otro caso similar y que ninguno de los aspirantes pueda presentar alegaciones porque el examen es este miércoles".

En este sentido, en el recurso señalan la "celeridad" con la que se ha puesto en marcha el proceso: se hace a escasos días de la formación de la nueva Corporación municipal, por parte de una "Corporación en funciones", cuando se trata de una actividad administrativa que "no entraría dentro del ámbito de la Administración Ordinaria", pues son decisiones "en materia de selección o provisión de puestos de trabajo con trascendencia organizativa a medio o largo plazo, que además implican un juicio de valor y el resultado condicionaría claramente a la Corporación entrante".

Además, piden la nulidad porque la publicación en el BOP se realizó el pasado día 4 de junio y según estipula la norma "se dispone de un plazo de diez días a partir de la publicación (...) para subsanación de defectos", es decir, que este plazo vencería el próximo 18 de junio y el examen está fijado para mañana, día 12, por lo que el SIPLG entiende que no se respetaría.

Así, el sindicato manifiesta que "esta actuación denota clara improvisación y premura con la única finalidad de realizar una prueba antes de que entre en el Ayuntamiento la nueva Corporación". Por todo ello, el SIPLG pide que se estime el recurso y se suspenda la prueba hasta que éste sea resuelto.

En declaraciones a este diario, el sindicato ha confirmado que hay varios agentes que, por su cuenta, también han presentado un recurso, así como que "llama la atención que en la lista de aspirantes vaya un agente que en la actualidad es escolta del alcalde, un sindicalista que defendió al actual Jefe de la Policía Local –la pasada semana compareció ante el juez por presunto acoso a una agente a la que habría degradado de puesto, según la denuncia– y otro agente que está de libre designación en un puesto creado para él por parte de la actual Jefatura".

Además, el SIPLG indicó que "tampoco se habría publicado la puntuación de la parte del concurso, un paso previo a la publicación de la lista de admitidos y excluidos, por lo que no se conoce la baremación que ha tenido cada uno para haber podido reclamar también este aspecto".