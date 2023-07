Pintadas en un mirador del Albaicín de Granada a las pocas horas de su limpieza

Las pinturas vandálicas y el barrio del Albaicín de Granada comparten una pareja desagradable que no termina de erradicarse, pese a los esfuerzos de las instituciones públicas por perseguir estos actos y por embellecer las zonas patrimoniales de esta zona, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es uno de los grandes problemas de la zona y el nuevo Ayuntamiento de la capital se lo ha marcado como uno de los objetivos a solucionar.

El último caso se ha producido en la madrugada de este domingo 23 de julio. Apenas 48 horas después de ser limpiado y repintado, uno de los miradores del Albaicín, el del Mirador de la Cruz de Rauda, aparecía con una pintada vandálica azul que rompía el embellecimiento.

La denuncia la ha expresado en su perfil oficial de la red social Twitter el concejal de Participación Ciudadana y Mantenimiento del Ayuntamiento Granada y alcalde del barrio del Albaicín, Francisco Almohalla, quien ha destacado que el mirador sólo ha durado 48 horas limpio.

"Apenas han pasado 48 horas desde que se embellecía uno de los miradores más bonitos que tenemos en nuestro Albaicín. Hoy amanece ya con una nueva pintada vandálica... Ojalá podamos poner algo de sensibilidad a los que cometen estos atropellos", ha denunciado.

Apenas han pasado 48 horas desde que se embellecía uno de los miradores más bonitos que tenemos en nuestro #Albayzin Hoy amanece ya con una nueva pintada vandálica..ojalá podamos poner algo de sensibilidad a los que cometen estos atropellos..📷@CuevasColoradas pic.twitter.com/MCeg2bdrvY — Francis Almohalla (@Fran_Almohalla) July 22, 2023

Ha sido la usuaria @CuevasColoradas de esta misma red social la que alertaba de la aparición de esta nueva pintada vandálica, y preguntaba a la Policía Local de la ciudad si ya se había abierto una investigación para localizar a los posibles autores.

"Ayer a las 21:00 horas estaba blanco, recién pintado. ¿Alguna idea, Policía, de los artistas? Me encantaría verles pintando lo que han ensuciado", ha comentado.

Por su parte, desde la Asociación de Vecinos del barrio pedían que esta pintada fuera borrada cuanto antes, para así evitar un efecto llamada a otros y que el mirador se llene de estos actos vandálicos. "La única fórmula para combatirlas es volver a quitarlas hoy mismo y no dejarlas porque invitan a que se sumen más, y no darle visibilidad por las redes para no reforzarles la "gracia", porque el problema que gastan no es falta de educación, sino de identidad".

El Plan Antipintadas, con prioridad a los miradores

El Ayuntamiento de Granada ponía en marcha el pasado martes 18, dentro del Plan de Acción Global de Limpieza Urbana de la ciudad, el Plan Antipintadas, una brigada de limpieza específica para adecentar los muros y fachadas de los edificios y espacios públicos. Este daba prioridad, en primer lugar, a la conservación de los miradores del barrio del Albaicín. El del Mirador de la Cruz de Rauda era pintado el pasado viernes, pero no ha durado mucho completamente blanco.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, supervisaba las labores de esta brigada especial e incidía en la "importancia" de acabar con las pintadas en todos los paramentos públicos de la ciudad y consideraba "especialmente sangrante" este acto vandálico cuando se atenta contra la conservación del patrimonio "en un barrio emblemático y turístico de la ciudad".

Las pintadas de los miradores de San Miguel, Cruz de la Rauda y las escaleras de acceso al mirador de San Cristóbal eran las primeras zonas a actuar, al tiempo que anunciaba que se limpiará a fondo la zona y se quitará cualquier grafiti que pudiera haber en el mobiliario urbano, tales como en papeleras, bancos o farolas.

En otros espacios emblemáticos del Albaicín, como la placeta de Carvajales, la placeta de Liñán en la cuesta Alhacaba y la plaza del Huerto del Carlos, se eliminarán con equipos hidrolimpiadores estas pintadas, ya que sus muros son de ladrillo visto y requieren otro tipo de tratamiento que no implica dar una nueva mano de pintura.

🎥 | Los miradores del Albaicín lucirán más bonitos, serán los primeros en ser limpiados de pintadas vandálicas, dentro de Plan de Choque puesto en marcha por el @aytogr#granada #granadalimpia #pintadas #granadabonita #inagra @AnaSRequena @PreZero_ES pic.twitter.com/DtDrMsE6AP — Granada limpia, que te quiero limpia (@Granada_Limpia) July 18, 2023

La puesta en marcha del Plan Antipintadas se enmarca dentro de las actuaciones contempladas en el Plan Global de Acción de Limpieza, que ya presentó a principios de julio la alcaldesa, con la intención de mejorar el nivel de limpieza de la ciudad, al ser una de las prioridades del equipo de gobierno municipal.

Sanciones por rótulos ilegales

Además de los grafittis, a principios de este mes de julio, la Junta de Andalucía iniciaba las sanciones contra los negocios que tienen rótulos ilegales en el barrio histórico del Albaicín, sobre todo en el entorno de la calle Elvira. La Delegación de Cultura iniciaba así una campaña para combatir las actuaciones ilegales, especialmente en el rotulado, llevadas a cabo en inmuebles ubicados en zonas donde existen monumentos.

En el Albaicín se ubican varios lugares de interés patrimonial declarados Bien de Interés Cultural (BIC) como son la propia Puerta de Elvira, los Baños árabes de Don Hernando de Zafra o la Iglesia de Santiago, entre otros. Por ello, han procedido contra los trabajos que se llevan a cabo sin autorización en los entornos de estos Bienes de Interés Cultural, que son los únicos en los que la Administración autonómica tiene competencias de conformidad con la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Ya se han iniciado los primeros expedientes sancionadores a los titulares de aquellos establecimientos que han llevado a cabo intervenciones sin contar con la preceptiva autorización administrativa de la delegación de Cultura. Estas son la instalación de rótulos, paneles comerciales u otros elementos que no sólo no cuentan con la preceptiva autorización de la administración cultural, sino que además se han llevado a cabo sin respetar las determinaciones establecidas al respecto por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín (PEPRI).

El impulso de esta lucha contra las actuaciones ilegales es también consecuencia de la petición de la asociación de vecinos del barrio del Albaicín, que alerta de la situación existente en que se encuentra la zona con la continua instalación de establecimientos que no respetan las normas de estética urbana regulada en el planeamiento de protección.