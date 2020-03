Podemos-IU reclama al Ayuntamiento más medidas para garantizar la alimentación a familias vulnerables

El grupo municipal de Podmeos-IU en el Ayuntamiento de Granada ha hecho un análisis de cómo se está haciendo desde que se decretó el estado de alarma por la crisis del coronavirus la atención social, reparto de alimentación a familias vulnerables y protección de este colectivo. Una situación que demandan hay que mejorar para poder cubrir, como es obligación del Ayuntamiento, las necesidades básicas de la población.

Según la concejal Elisa Cabrerizo, "en Granada constatamos un gran movimiento de voluntariado que está supliendo la responsabilidad de la Administración local". Destacan que se han mantenido abiertos dos comedores sociales: Distrito Norte y Chana donde las personas que ya estaban registradas en dichos comedores recogen ahora la comida; hoy se pone en marcha la distribución de la comida que ya recibían determinados menores en los comedores escolares; se mantienen las comidas que se les venía dando dos veces por semana a personas dependientes, disminuyendo un día en este periodo de Estado de Alerta, se reparten dos días a la semana y no tres. "Estas tres medidas mantienen la alimentación que ya se les daba antes de la pandemia y antes del Real Decreto 463/20 de Estado de Alerta".

Pero Podemos-IU denuncia que "las familias en situación de extrema pobreza que habitan viviendas o infraviviendas en situaciones de déficit severo o grave de recursos básicos, no tienen una actuación directa y organizada por parte del Ayuntamiento". "¿Quién cubre sus necesidades urgentes de alimentación?", se pregunta Cabrerizo. La respuesta es "el voluntariado y la organización no gubernamental Médicos del Mundo, de la siguiente forma: Tras contacto con el Banco de Alimentos que había cerrado sus puntos de distribución, les cedieron los alimentos almacenados en la sede central de Mercagranada. Médicos del Mundo y voluntariado, compraron más alimentos. Médicos del Mundo y voluntariado hicieron lotes de alimentos y procedieron a su reparto (con material de protección individual cedido por Médicos del Mundo) a familias romaníes, españolas y marroquíes; en total, han atendido a unas 140 personas. Pero todo este reparto terminó el viernes día 20 de marzo y ya no hay más comida ni alimentos para repartir".

"En cada barrio de esta ciudad, se han organizado los vecinos para dar cobertura a las necesidades de alimentación, fármacos y soledad de sus personas mayores. Algo que podría haber estado en marcha si no se hubiese desnaturalizado la moción de Soledad Cero aprobada por unanimidad que hubiera permitido la creación de una red vecinal que habría dado respuesta desde el primer momento de este Estado de Alerta", recuerda la concejal.

Ante esta situación, Podemos-IU propone que es "prioritario el reparto de comida a las familias que los Servicios Sociales tienen registradas e irán registrando en situación de exclusión social o pobreza" ya que "hoy hay familias que no tienen nada para comer". Por eso, "es urgente organizar con UME o Policía Local su reparto" con la siguiente organización: Realizar, por parte de Servicios Sociales comunitarios, el listado de familias y personas en situación de pobreza o exclusión social, es decir, que se encuentren en situación de Estado de Alarma alimentaria; proveerse el Ayuntamiento de alimentos necesarios básicos mediante el anticipo de caja y en colaboración con cadenas alimenticias; y repartir los alimentos a dichas familias para garantizar estas necesidades básicas: este reparto puede realizarse con la colaboración de personal voluntario del Ayuntamiento, Policía Local, Bomberos con su centro logístico de norte, Protección Civil y Fuerzas Armadas (UME, Legión…)

Para realizar este reparto debe proveerse de material de prevención e información básica sobre las medidas de prevención, recuerdan, para lo que se propone solicitar la colaboración de entidades y voluntariado que ya está realizando estas funciones.

También propone proporcionar bonos sociales de alimentación a dichas familias, con la previa creación de convenios entre la administración local y las tiendas y supermercados cercanos a cada domicilio. Esta propuesta permite que sean las propias familias quienes hagan sus propias compras, de forma similar al resto de familias de esta ciudad.

Para las personas Sin Hogar piden medidas de protección y abastecimiento en el pabellón Paquillo Fernández, Albergue Madre de Dios y Ocrem. Es urgente el abastecimiento de mascarillas y líquido desinfectante. Además, pregunta cómo se ha previsto el control y aislamiento de los posibles casos sospechosos.

El grupo municipal también pide al Ayuntamiento aumentar las plazas de alojamiento de las personas sin hogar mediante edificios que permitan la individualidad del alojamiento (esto es especialmente útil en el caso de control y aislamiento de casos sospechosos o confirmados que no precisen hospitalización) Edificios posibles: Residencia Fernando de los Ríos, Seminario Menor de Guadix. Así como contratar personal de último curso o grado y desempleadas para la gestión de estos nuevos espacios.

También reclaman el apoyo de la UME/Policía Local o Protección Civil a la Unidad Móvil para el control sanitario de las personas que no se hayan acogido en los albergues y CAT con toma de temperatura y registro de síntomas.

En cuanto a las personas mayores, reclaman la inspección o conocimiento del estado de las Residencias de Ancianos, control de las necesidades de las personas mayores que viven solas (Listado de Servicios Sociales y Centros de Salud, aumento de las frecuencias diarias de control por Teleasistencia) para solucionar cuestiones urgentes y básicas como reparto de comida o fármacos.

En su listado de propuestas Podemos-IU incluye la inspección de las medidas de protección del personal y servicios mínimos planificados en la Ayuda a Domicilio; la inspección del decreto del estado de alerta y protección del personal, así como reestructuración del trabajo en las empresas concesionarias de Parques y Jardines; la reestructuración del trabajo en la Policía Local para atender las necesidades de apoyo social y control de medidas de aislamiento sin necesidad de aumentar las horas laborales ordinarias.

Por último, en cuanto a ayudas de emergencia, pide que se solicite la ayuda necesaria para cubrir las necesidades de alimentación y pago de servicios básicos como agua y electricidad a las familias en situación de precariedad de esta ciudad identificadas por los Servicios Sociales Comunitarios.