Podemos-IU Granada rechaza el acuerdo en el caso de Emucesa y pide que se “depuren responsabilidades”

El grupo municipal Unidas Podemos-IU del Ayuntamiento de Granada ha rechazado el acuerdo propuesto para la resolución del caso de las contrataciones fantasmas en Emucesa, porque entiende que “no se depuran todas las responsabilidades legales".

Tras celebrarse esta mañana la reunión del consejo de administración para contemplar la firma del acuerdo al que se llegó ayer en la Sección 1 de la Audiencia de Granada por el caso de estas contrataciones ilegales en Emucesa -sin que llegara a celebrarse el juicio-, el concejal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada, Paco Puentedura, miembro de dicho consejo, ha manifestado que “por parte de nuestro grupo lamentamos mucho el pacto de silencio que ha impuesto PP, Ciudadanos, PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Granada”, y ha añadido que “nuestro grupo ha rechazado este acuerdo, porque entendemos que no se depuran todas las responsabilidades legales”.

Puentedura ha puesto en antecedente y ha resumido que “en Emucesa, entre 2006 y 2012 se hacen una serie de contrataciones de gente que no va a trabajar a esta empresa, cuando aún era 100% municipal, y esto acarrea un gasto de dinero público de más de 200.000 euros”. El edil de la formación de izquierda ha reseñado también que las “las contrataciones fueron hechas directamente por los consejeros delegados, del PP, en un contexto donde gobernaba el PP, en este sentido, ¿quién ha negociado estos contratos? ¿Quién estaba en la máxima responsabilidad del PP de la provincia en aquel momento?”. Así, Paco Puentedura ha entendido que “no se depuran todas las responsabilidades, porque, si los empleados no trabajaban en esta sociedad mercantil, ¿dónde estaban trabajando?”.

Además, el edil de Podemos-IU ha querido ir más allá y, aunque en el momento de los hechos delictivos la ley no contemplaba este delito, Puentedura ha subrayado que “tendrán que aclarar si hubo financiación ilegal de una organización política”. El miembro del consejo de administración de Emucesa, ha indicado que “nuestro grupo municipal no quiere perjudicar a nadie en particular, pero sí quiere que se depuren todas las responsabilidades, está bien devolver todo el dinero y que se reduzca la pena por reconocer los hechos, pero tiene que depender de que se aclaren todas las responsabilidades legales y todos los hechos”.

Por otra parte, Puentedura ha dejado un mensaje al PSOE. En sus palabras, “nos parece terrible que el PSOE se preste a esto, así no se airea el Ayuntamiento de Granada, tapando la gestión negra y oscura del PP que ha sido responsable de la corrupción política en esta ciudad”, y ha destacado que “nosotros no vamos a ser cómplices de esta situación”.

Por último, el concejal de la formación de izquierdas denunció el bloqueo por parte del resto de formaciones del Consistorio de Granada: “Nuestro intento de defensa del interés público ha sido bloqueado por el interés de PP, Ciudadanos, PSOE y Vox, no sé si hay alguna acción legal que se pueda llevar a cabo para seguir con este proceso del tema de Emucesa, pero la podemos estudiar”.