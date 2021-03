Podemos-IU denuncia la eliminación de casi 15.000 horas de talleres deportivos en Granada

El grupo municipal de Podemos-IU e Independientes ha denunciado hoy que los nuevos contratos que el Ayuntamiento de Granada ha licitado para los talleres deportivos municipales reducen 200.000 euros en el presupuesto anterior (un 14% menos) y eliminan más de 14.390 horas de actividades al año (un 18% menos). La coalición sostiene que esto redunda en menos oportunidades de salud para la ciudadanía y provoca que los profesionales de este área tengan mayor inestabilidad laboral y una gran pérdida de derechos y de sueldo.

La concejala de la formación Elisa Cabrerizo mantiene que la concejalía de Deportes vuelve a asestar un golpe a este sector con la licitación de unos contratos peores y con menor duración (antes eran de 5 años, ahora de 1), que precarizan al personal e impiden a los granadinos y granadinas que puedan realizar deporte en las instalaciones municipales, la mayoría sin apenas uso o incluso cerradas.

“Es muy grave esta disminución del presupuesto, que se suma a que el precio por hora aumenta, lo que provoca una disminución de las horas deportivas que se ofrecen”, señala Cabrerizo, que alerta de que “los trabajadores, que son fijos discontinuos con 20 años en este Ayuntamiento, van a ser subrogados, y los que se queden van a cobrar la mitad de sueldo porque les dejan la mitad de horas”. La edil añade que, además, ahora pierden un complemento salarial, lo que les precariza aún más. Por otro lado, la empresa que puje a la baja será la que gane el contrato, ya que los nuevos pliegos no priorizan a las empresas que mejoren el salario base.

Cabrerizo tilda de “trampa” esta maniobra del Bipartito contra las actividades deportivas, “las cuales no sólo no apoya ni amplía, si no que tampoco las publicita y hace que la ciudadanía no las conozca ni puedan disfrutar de ellas”. De este modo, continúa, “se ‘esconden’ a los vecinos y vecinas, y siembran una futura excusa para seguir dilapidándolas hasta su extinción porque la gente no hace uso de ellas”.

La concejala reprocha también al área de Deportes que en los contratos no figura la exigencia ni siquiera como mejora de que las empresas tengan un plan de igualdad o conciliación tal y como exige la ley.