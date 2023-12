Polémica con la atención sanitaria en la Alhambra: el servicio, limitado a las mañanas

Los miles de visitantes diarios que visitan la Alhambra de Granada se han quedado sin cobertura sanitaria durante toda la jornada. Según han denunciado varios trabajadores a este periódico y el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía, encargada de la gestión del monumento nazarí, por problemas con la concesión del servicio a Cruz Roja, la zona ha pasado de tener un puesto permanente a abrir sólo unas horas, de 09:00 horas a 14:00 horas, con dos técnicos en emergencias para atender las posibles situaciones que se puedan dar.

Ante esta situación, algunos trabajadores han denunciado, con ironía, que "queda 'prohibido' accidentarse o ponerse enfermo en la Alhambra a partir de la una del mediodía". Una situación que afecta tanto a empleados del Patronato como a los visitantes, que quedan expuestos a que, desde heridas sin importancia a problemas de salud graves, no puedan ser atendidos con celeridad y la dedicación que requieran.

Desde el Patronato de la Alhambra han asegurado a este periódico que el servicio de asistencia sanitaria se ha estado prestando de forma ininterrumpida hasta finales de noviembre "a través de diversos convenios de colaboración con Cruz Roja Española, y se tiene previsto licitar ese servicio" para que siga habiendo atención sanitaria completa en el monumento. "El Patronato tiene previsto licitar ese servicio y justamente ahora está en fase de elaboración de la documentación".

"En tanto se licita y se adjudica, se ha celebrado un contrato menor con Cruz Roja para que preste el servicio durante la franja horaria en las que se registra mayor afluencia, de 09:00 a 14:00 horas, y para un plazo de 4 meses, plazo estimado para que se produzca la licitación y adjudicación del expediente. Al tratarse de un expediente que está en fase de preparación, los datos concretos de prestación del servicio sólo se darán a conocer cuando se publique la licitación", han asegurado.

Por su parte, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Juanjo Ibáñez, ha denunciado que la incapacidad del Gobierno de la Junta de Juanma Moreno en la gestión de la Alhambra ha abocado a la zona monumental a esta situación. "Todo se debe a la descoordinación de la Junta a la hora de realizar los trámites de contratación para los próximos meses". Ibáñez ha criticado que esto ha provocado "una situación insólita que pone en peligro la seguridad de los trabajadores, visitantes, turistas que se acercan al entorno del monumento nazarí".

"Estamos ante una situación parecida a la que se vivió el año pasado en el Parque de las Ciencias, cuando la Junta se olvidó de renovar ciertos contratos y los animales de este espacio museístico quedaron desatendidos hasta que se pudo regularizar la situación”, ha apuntado. En este sentido, el edil ha recalcado que la Alhambra tiene desde hace unos meses “nueva dirección, por lo que ya no se entiende ni justifican más despropósitos contra el monumento que en 2020 sufrió una descapitalización por parte de Moreno Bonilla, en un ataque más a nuestra autonomía cuyas consecuencias ya estamos padeciendo”. Ibáñez ha lamentado que “en menos de cinco años de gobierno del PP, Moreno Bonilla ha perpetrado un auténtico robo de las grandes señas de identidad de la ciudad, hablamos de La Alhambra, el Parque de las Ciencias y recientemente el desmantelamiento de la Escuela Andaluza de Salud Pública”. “Está claro que la administración de una institución tan importante como la Alhambra no se puede realizar a 250 kilómetros de distancia. En Sevilla no saben, no conocen, ni entienden las necesidades del monumento más visitado de España, que hasta que se regularice la situación con Cruz Roja tendrá mermado un dispositivo de atención sanitaria y de seguridad "que desde hace más de veinte años presta un servicio ejemplar y vital para la Alhambra".