El nuevo curso en la Policía Nacional de Granada: sin test frecuentes, sin refuerzos y sin planificación a partir de octubre

Granada es la provincia andaluza en la que más crecen los contagios de coronavirus. Así lo vienen demostrando los datos de las últimas semanas en las que la vuelta al cole, el número de ratios en las aulas y los test a maestros y profesores han acaparado gran parte de la actualidad informativa. Sin embargo, el inicio del nuevo curso también ha llegado hasta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la Policía Nacional, que arrancó septiembre diciendo adiós al refuerzo de verano, sin noticias de cómo será la planificación del Cuerpo en Granada y sin la realización de test frecuentes de coronavirus.

Falta de personal y organización frente al Covid

Durante el llamado verano del coronavirus, ante la ausencia de la Operación Paso del Estrecho (OPE), una veintena de agentes fueron derivados en comisión hasta la Costa granadina con motivo del llamado Plan de Verano. Sin embargo, tras haberse pasado el grueso del periodo estival -los meses de julio y agosto- estos refuerzos se despidieron de la provincia y dejando de nuevo un "vacío".

"Con el fin del verano, los agentes que estaban de refuerzo se han ido. Ahora solo quedan cinco en comisión de servicio que van renovándose cada seis meses", explicaron a Granada Hoy desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que insiste en que la falta de personal en la provincia es un punto clave, que incluso ha obligado en Granada a derivar agentes de otras unidades a la de Seguridad Ciudadana.

"Para evitar contagios masivos se implantaron grupos burbuja", es decir, turnos cuyos agentes siempre coinciden con los mismos compañeros para así no estar en contacto con otros grupos en caso de contagios, "pero hay tal déficit de efectivos que ha habido que quitar agentes de Policía Judicial, Información y otras brigadas, que ante esta circunstancia se ven mermadas para reforzar Seguridad Ciudadana", aseguraron desde el SUP. Si bien, esta organización tan solo está prevista hasta final de mes, lo que llena de interrogantes la planificación del Cuerpo de cara a octubre, según dijeron desde el sindicato.

Sin PCR, solo test y no para todos

Una de las mayores reivindicaciones dentro del Cuerpo es la realización de test de coronavirus a todos los agentes, algo que, hasta el momento y a diferencia de otros sectores públicos, como por ejemplo el de Educación, no se ha llevado a cabo.

"No nos hacen PCR, tan solo test rápidos y no ha todos", criticaron desde el SUP, que insistieron en la importancia de que la prueba les sea realizada a todos los agentes de forma periódica. "Entendemos que deberían someterse al test todos los agentes y, sobre todo, que se haga con una frecuencia determinada a quienes trabajan con detenidos e inmigrantes", reivindicaron desde el sindicato, que denunciaron la ausencia de pruebas PCR en caso de contacto con algún positivo.

"Solo se nos realizan las pruebas PCR si hay un agente que presenta sintomatología grave. Si hay un inmigrante llegado en patera que da positivo, no se nos practica y, en caso de contacto con algún otro positivo, tampoco", explicaron.

Sin noticias sobre la conciliación familiar

Respecto a los protocolos en el Cuerpo para la conciliación familiar tampoco hay noticia alguna, cuando el inicio del ya conocido como el curso escolar del coronavirus ya ha echado a andar. "No tenemos noticias de cómo se va a aplicar el tema de la conciliación familiar. Muchos compañeros son padres y tienen a sus hijos en edad escolar, que ahora empiezan las clases y que puede darse un contagio. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Cómo se actúa si un hijo se contagia en el cole? No sabemos nada", manifestaron desde el SUP que instan al Cuerpo a que se esclarezcan todas estas circunstancias.