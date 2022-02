La asamblea de Unidas Podemos aprueba el documento base para iniciar la negociación de los presupuestos de Granada

La asamblea Granada se Encuentra aprobó ayer martes, fecha marcada como plazo, el documento general suscrito entre Unidas Podemos en el Ayuntamiento y el equipo de gobierno del PSOE para negociar los presupuestos de Granada para 2022 con el voto favorable de la confluencia. La aprobación del acuerdo permite iniciar las negociaciones del presupuesto municipal.

Según el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, la propuesta de acuerdo, aunque no esta firmada pero sí cerrada desde el viernes, salió adelante y el paquete de medidas que se ha estado negociando desde hace ocho meses se va a poner en marcha.

Los tres concejales tienen una sensación agridulce respecto al documento en sí. Cambril considera que ha sido una actitud de agotamiento de la negociación aunque tras la consulta del documento su conclusión es que en una negociación pierde todo el mundo para que gane la ciudad y por tanto el documento es bueno aunque tendrá que desarrollarse y especificarse mucho en cuanto a partidas presupuestaria y fechas.

"El documento es condición necesaria pero no suficiente para la aprobación de los presupuestos. De ahí partimos", explica el portavoz.

Ahora hay que seguir celebrando reuniones monográficas y documentos de viabilidad. "Para que haya presupuestos se tiene que desarrollar el documento", matiza.

Vigilancia bimensual para el cumplimiento del acuerdo

El documento incluye que son acuerdos puntuales para ejecutar en 2022, "no queremos que llegue a 2023 a elecciones". "Cada grupo municipal actuará de forma autónoma en cumplimiento de su programa. Nosotros con el documento no entramos en equipo de gobierno y somos oposición y ejerceremos como tal en lo no recogido en el documento, como la eliminación del chiringuito de Agua Granada o la remunicipalización", aclara el concejal.

También incluye una presentación conjunta de las medidas por bloques, petición del equipo de gobierno para presentar el acuerdo conjunto entre las dos fuerzas.

Además, cada dos meses, aunque se intentará que sea cada mes, los grupos realizarán reuniones de seguimiento de los acuerdos para ver si se ejecutan y cumplen. Especial atención marcan al cumplimiento del acuerdo para que no ocurra como con el Pacto del Codo entre PSOE, PP y Cs, que se quedó al 95% sin cumplir. "Ellos pactaron 3 millones y esperamos que sea algo parecido", esperan, aunque no tienen aún cuantía de lo que supondrán sus medidas porque no hay detalle de las partidas presupuestarias. Sin ese detalle y sin plazos, han aprobado un documento por la urgencia de los plazos para poder negociar las cuentas y que salgan, ya como mucho para mediados de año.

Acuerdo de mínimos: lo que se ha quedado fuera

La concejal Elisa Cabrerizo ha reconocido que ha sido un proceso largo en el que se han podido dejar cosas básicas como la remunicipalización, aunque "lo que se queda plasmado es necesario para la ciudad" y además habrá un control. "No es un acuerdo de presupuestos ni un acuerdo de gobierno. Somos oposición y permite controlar y estar presentes en las medidas del preacuerdo", matiza.

"La sensación agridulce está tanto con triunfos como con derrotas. No es nuestro acuerdo si estuviéramos en el gobierno pero lo que plasma es necesario para la ciudad", asegura.

Hay muchos puntos que solo dependen del Ayuntamiento para ejecutarse y se pueden plasmar sin estar pidiendo plazos. "La idea es que la confluencia quiere ser útil en la gobernanza de la ciudad", argumenta.

El concejal Francisco Puentedura ha asegurado que aunque haya distintos matices en la confluencia, el grupo y la asamblea está cohesionada. "Es un acuerdo político en beneficio de la ciudadanía. No es un intercambio de sillones, ni buscamos cargos o beneficios económicos; buscamos una cuerdo sobre políticas concretas para beneficiar a la ciudad".

"Esto no implica que ya apoyemos el presupuesto. Es para iniciar la negociación de los presupuestos y necesitamos conocer los números antes de apoyar cualquier expediente. La prueba de fuego para saber su voluntad de llevar a cabo las medidas es precisamente el presupuesto municipal", incide Puentedura.

El documento tiene medidas medioambientales, de mejora de la movilidad, inversiones para recuperar espacios públicos, un fondo Covid de 8 millones para atender las necesidades más urgentes de quienes han sufrido más la pandemia como hostelería o comercio, y una potenciación de las políticas sociales y criterios de progresividad fiscal. "En definitiva, es un documento que no es un cheque en blanco sino un instrumento de trabajo para mejorar las políticas en Granada", insiste.

Son 11 bloques y unas 30 medidas que se irán detallando posteriormente. Y se quitaron cosas que van en su ADN, como la municipalización, especialmente en el caso del transporte público.