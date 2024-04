Principio de acuerdo en el cambio de turnos de la Policía Local de Granada

El Ayuntamiento de Granada y los sindicatos presentes en el Comité de Empresa de la Policía Local de Granada (SIPLG, CSIF y UGT) han llegado a un principio de acuerdo, que se someterá en la tarde de este martes a asamblea de trabajadores para ratificarlo o no y dar así por cerrada la negociación para los cambios de turno en la Policía Local que ha planteado el gobierno del PP para aumentar la plantilla los fines de semana. Un cambio que ha levantado polémica entre los trabajadores, que se llegaron a concentrar el viernes en la Plaza del Carmen coincidiendo con el Pleno municipal para mostrar el desacuerdo en una medida que el equipo de Gobierno considera irrenunciable.

"Nosotros teníamos la voluntad clara de que había que cambiar los turnos, mejorar la presencia los fines de semana, que era el único objetivo que perseguimos con esta negociación. Hace unos días estuvimos muy cerca pero la asamblea no ratificó la propuesta municipal y no hemos dejado de darle una última oportunidad a la negociación y en estos días se ha seguido dialogando con las organizaciones sindicales y habido algunos matices que parece que nos pueden llegar a un principio de acuerdo", ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, a preguntas de este periódico en una rueda de prensa.

Saavedra, que espera las noticias de la asamblea de trabajadores esta tarde, cree que es una "buena noticia" que las organizaciones sindicales hablen de principio de acuerdo, "nosotros también estamos de acuerdo con esas precisiones sobre los turnos y ojalá se pueda culminar. Siempre que sea con consenso y dialogando, mucho mejor", asegura Saavedra. Porque el cambio es irrenunciable y se basan en el número de patrullas que se quedan operativas los fines de semana ahora con el turno europeo y los turnos fijos de lunes a viernes de buena parte de la plantilla.

La primera propuesta era que todos los agentes (menos los de segunda actividad) pasaran a hacer fines de semana de forma que hicieran un fin de semana de cada tres reforzando el pago de los fines de semana con un plus. Antes solo había plus los domingos y se pasa a darlo más alto los sábados y domingos (100 euros al día) y si caen en festivo se eleva esa cantidad. Los matices que se han logrado en esta última negociación es que los policías que tengan más de 55 años pueden elegir voluntariamente si quieren hacer fines de semana o no y además se incluye la posibilidad de la permuta, de forma que si hay un policía de menos de esa edad que está obligado a trabajar fines de semana pero no quiere y otro que puede hacerlo voluntario sí está dispuesto, se cambien, flexibilizando el objetivo final.

"Si nos lleva a un acuerdo será un éxito de todos, de este equipo de Gobierno, de los policías, de la ciudad, porque habremos conseguido que se controle mejor el ocio nocturno, las terrazas, el ruido, la atención a víctimas de violencia de género, los menores. Ojalá que se ratifique y podamos todos decir que hemos ganado", ha matizado Saavedra.