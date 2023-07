Quejas en las oposiciones a docente en Andalucía: Opositores de Granada reclaman la revisión de las calificaciones

Quejas en las oposiciones a docente en Andalucía. Un grupo de opositores, entre los que se encuentran aspirantes granadinos, han presentado reclamaciones ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por lo que entienden ha sido un proceso "cero por ciento objetivo" y "totalmente aleatorio". Así lo explican dos de las personas que han reclamado a la Junta y que anuncian que presentarán un recurso contra las calificaciones del único tribunal de su especialidad, la de Fotografía del Cuerpo de Profesores de Arte y Diseño.

De los casi 60 inscritos en las pruebas para obtener una plaza de docente funcionario por esta especialidad se presentaron, explican dos de las personas reclamantes, una treintena, de los que varias han presentado, indican, reclamaciones. Por parte de la Consejería contestan que "hubo una queja porque algunos entendían que había una prueba práctica que se alejaba de la orden, y lo que nos consta en este momento es que es parte de la Fase B que marca la propia orden".

Según los reclamantes en una de las partes que componen las oposiciones "únicamente se podía hacer un supuesto y se hicieron dos". La segunda consistió, explican, en una prueba de estudio fotográfico. Antes de su realización uno de los opositores reveló que había podido visualizar el contenido del supuesto antes de que se presentara al resto de aspirantes, por lo que, según denuncian los reclamantes, esto suponía una ventaja sobre el resto.

Además de esta cuestión, los opositores que anuncian recurso expresan que hubo "subjetividad" en la valoración de los conocimientos de los aspirantes. El examen consta de dos grandes bloques. El primero de ellos, además, se divide en otras dos fases, A y B. La B es la parte teórica y la A la práctica. Esta parte A, a su vez, constaba de cinco apartados y dentro de cada apartado el tribunal debía valorar distintos ítems o epígrafes concretos. "Es donde vimos los disparates más gordos", expresan los opositores que se han movilizado. "Había un ítem que consistía en preguntar si se sabía hacer una carpeta. Ahí tengo por un lado un cero y por otro, un diez", señala una de las personas reclamantes sobre las calificaciones que obtuvo en este epígrafe concreto por parte de dos de los miembros del tribunal. "O he hecho la carpeta o no la he hecho".

Los opositores señalan además que no se les calificó tal y como se ha hecho en el resto de especialidades que entraron en la última convocatoria de oposiciones y que conocieron el criterio del tribunal una vez finalizado el proceso, cuando, aseguran, este criterio debe ser conocido antes. "Hay quien no sabía calcular su media", ya que desconocían la ponderación de cada uno de los epígrafes y partes que componían la parte A.

Sin tener superadas la A y a B no podían acceder a la segunda fase de las oposiciones, que se realiza ante el tribunal de forma oral y consiste en la defensa de la programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica.

A esto añaden que en el resto de especialidades el tribunal es supervisado por una comisión de selección, pero que en esta especialidad en concreto "la comisión de selección y el presidente del tribunal son la misma persona". Por ello han solicitado por escrito ante la Junta que se invalide parte del examen que realizaron -el segundo supuesto- y que se les revisen las calificaciones, petición que esperan completar ahora con un recurso de alzada. Incluso se muestran a favor de que se realice de nuevo la prueba.

"No consta ninguna irregularidad"

Por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo se indicó que "no tenemos constancia de ninguna irregularidad". "Hasta ahora han podido alegar al final de la primera prueba por error material (algo que hasta ahora no había ocurrido) y se les han facilitado todas las rúbricas de evaluación (cosa que tampoco había ocurrido antes en Andalucía)", añaden fuentes de la Consejería. Los opositores que reclaman muestran precisamente esas rúbricas como el único medio que han tenido de conocer sus calificaciones, ya que al no haber superado la parte A el tribunal no hizo pública su nota. "Creíamos que era un error informático", apuntan. Sobre los opositores que se sienten agraviados las mismas fuentes señalan que "si entienden que hay algo más serio, tienen, como siempre hasta ahora, la opción de presentar un recurso de reposición contra la orden de seleccionados o un contencioso. Pero hasta la fecha, no consta en esa especialidad ninguna irregularidad".

Las oposiciones

A las oposiciones que comenzaron el pasado 18 de junio se inscribieron más de 42.400 aspirantes. En liza, 6.543 plazas ofertadas en Secundaria, Régimen Especial y FP. En Granada hubo 4.988 inscritos repartidos en 73 tribunales. Uno de cada tres aspirantes que se presentaron aprobaron la parte teórica.