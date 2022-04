Quejas, dudas y colas de los conductores ante las nuevas medidas en el precio de la gasolina en Granada

Hoy ha entrado en vigor el descuento en los carburantes y las gasolineras de Granada ya han empezado a aplicar esta rebaja a los clientes que se acercan a llenar los depósitos de sus vehículos. Ante esta nueva medida, los ciudadanos expresan su descontento mientras hacen cola en la estación de servicio.

El sentimiento generalizado es que este descuento no es una solución aceptable. "Lo que han hecho no es suficiente, veinte céntimos creo que es muy poco" declara Jamila, conductora que va a repostar en una gasolinera en el barrio de Zaidín.

David, repartidor que ha empezado su jornada tras repostar, comenta que "todo se solventa con nuestros impuestos. Hoy he echado 5 euros y me han cobrado cuatro con treinta. A mí no me importa que suban los precios pero que también suban los salarios. Con lo de los veinte céntimos no vamos a ninguna parte".

En cuanto al conocimiento de esta medida, la mayoría de los encuestados sabían de lo que trata estas medidas. Macarena, mientras espera ser atendida para repostar, dice que "algo sabía, lo de los veinte céntimos. Pero que esto lo hacen para lavarse las manos. Aunque igualmente había que hacer algo". Otros, como José Félix, desde su moto y mientras se colocaba el casco, nos explicaba que él "no se ha interesado mucho. Me he informado preguntándole al dependiente de la gasolinera, para saber si el descuento ya estaba hecho en el precio que hay en el letrero que hay en la entrada de la gasolinera. Ya he visto que te lo hacen después."

Con buenos ojos

Entre la población más joven la medida parece haber calado de forma algo más positiva. Melania comenta desde su coche que "hacía falta. a mí me parece muy bien, es más, lo tienen que bajar más". Gerardo comparte la misma opinión: "es una buena medida, ya que la gasolina es algo más barata. Creo que todas aquellas medidas que puedan ayudar al ciudadano son bienvenidas."

Por otra parte el conocimiento de esta medida no ha hecho que muchos conductores decidieran esperar a que esta acción por parte del Gobierno estuviese ya operativa. Según Mariano, que ha llenado por completo su depósito, lo ha hecho esta mañana ya que "necesito llenarlo ya que salgo hoy de viaje. Que hoy hayan bajado el precio es casualidad. Pero igualmente, tendrían que haberlo hecho antes, y no pararse únicamente en esta medida, tienen que tener más vías de actuación".