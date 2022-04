Algunas estaciones de servicio de Granada no podrán comprar gasolina desde el lunes e irán a la huelga

La caótica situación vivida en las primeras horas de la aplicación del descuento de 20 céntimos el litro no está más que confirmando las críticas vertidas por los profesionales de las estaciones de servicio hacia el decreto del Gobierno de aplicar la rebaja desde la pasada medianoche. El presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio, Fernando García, advierte además de que el adelanto que han tenido que hacer los empresarios del sector para aplicar estos descuentos llevará al cierre de gasolineras durante el fin de semana y que muchas lo tengan que hacer en los próximos días al no poder comprar combustible. Ya hay dos en esa situación en Lanjarón e Íllora. "Si en unos días no nos dan respuesta y segura nos pondremos en huelga", avisa Manuel Quesada, uno de los gerentes de la cadena ASC.

García ha confirmado que los problemas para la aplicación de los descuentos a los clientes afectan a las estaciones de servicio de Repsol y Shell, y que no tiene constancia de que haya habido problemas informáticos en Cepsa y en BP. "Son problemas internos. Lo resolverán en unas horas pero es puntual", explica el presidente de la Asociación.

El empresario achaca el problema en que el decreto de aplicación de la rebaja "se ha hecho en 30 horas y no teníamos los sistemas preparados para soportar este descuento ni el personal preparado", y ha puesto el foco en la situación que están viviendo las pequeñas gasolineras, las llamadas 'libres' o low cost: "Si las grandes marcas no han sabido, habrá que imaginar con las más antiguas o tradicionales".

De esta forma ha adelantado el cierre de dos gasolineras por esta situación en Lanjarón e Íllora, y que al menos otras cuatro lo pueden hacer durante esta mañana "porque no pueden aplicar el descuento, ni tampoco saben cómo". "Alguna más caerá este fin de semana", advierte.

Otro de los motivos es que "no pueden soportar el adelanto a los clientes" y avisa de que algunas estaciones de servicio no van a poder pedir producto "para lunes o martes", ya que están dejando de ingresar entre 1.500 y 2.000 euros diarios "que es lo que nos hace falta para comprar combustible", según explica Fernando García.

Por su parte, Manuel Quesada, uno de los propietarios y gerente de las gasolineras ASC ha advertido que el lunes se pondrán en huelga, tanto su red de estaciones como otras libres y con bandera, si desde el Gobierno no dan garantías "rápidas y seguras" de cómo van a dar el adelanto para soportar la rebaja del precio de los carburantes.

"Como se prolongue esta situación una semana nos va a afectar muy seriamente a la tesorería", explica Quesada, que se ha quejado, como todos sus compañeros, de la falta de tiempo para adaptar los sistemas y la información para poder aplicar los descuentos. "Es un caos. No sabemos si el descuento se aplica sobre la base imponible o sobre el precio y en algunos sitios incluso lo están haciendo de forma manual, entregando el descuento en metálico a los clientes", denuncia.

En ASC, a pesar de todo, lo han tenido los problemas informáticos profundos que han tenido algunas de las grandes marcas. Han intentado idear varios sistemas, uno utilizando hojas de cálculo de Excel, peo no "hemos tenido ninguna queja, aunque nos ha costado muchísimo", cuenta el empresario.