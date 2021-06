Renfe pone un AVE más entre Granada y Madrid los fines de semana

Granada recupera sus primeros servicios de AVE con Madrid desde que comenzó la pandemia. Se trata de dos trenes nuevos, uno por sentido, con Madrid, que circularán los fines de semana, en concreto los viernes y los domingos. La provincia llevaba con solo un servicio diario con destino Madrid, de ida y vuelta, desde que estalló la pandemia en marzo del año pasado, y desde entonces no se había repuesto ninguno de los servicios que funcionaban hasta antes del primer estado de alarma.

Los nuevos servicios de fin de semana empezarán a operar desde el próximo viernes 11 de junio, unos trenes que "refuerzan la oferta" entre Granada y Madrid. Los horarios de estos AVE son uno con salida desde Puerta de Atocha los viernes a las 19:45 horas, y otro con salida desde la estación de Andaluces a las 18:00 horas los domingos.

Estos tres se suman a los ya disponibles durante el último año y tres meses, con salida los viernes desde Madrid a las 14:35 horas (horario que se mantiene durante todos los días de la semana), y con partida desde Granada los domingos a las 15:46 horas.

Los dos nuevos servicios de refuerzo para el fin de semana se realizarán con trenes de alta velocidad, como producto Intercity y con tarifa flexible de 65,90 euros, ha informado Renfe en una nota de prensa, lo cual significa que los trenes en los que se efectuarán los viajes son los Serie 114, no los AVE habituales. Estos trenes están pensados para distancias medias y no largas, como la Granada-Madrid, y no ofrecen las mismas prestaciones ni velocidades que los 102 y los 102, los famosos 'Patos', por eso se comercializan a un precio menor que el AVE.

Además, Renfe ha informado de que a partir del 7 de junio tres nuevas opciones de viaje entre Madrid y Granada mediante billete integrado, es decir con transbordos. Este sistema hace que Renfe ofrezca un billete único combinando dos trenes con enlace garantizado para el viajero.

Estas nuevas opciones doblan la oferta actual de billete integrado entre Granada y Madrid, pasando de tres a seis en días laborables, todas ellas enlazando trenes Avant y AVE en Córdoba o en Antequera-Santa Ana.

Los nuevos horarios serán con salidas en Avant desde Granada todos los días a las 17:20 horas todos los días y desde la capital a las 7:35 y 8:00 horas de lunes a viernes. Estos se suman a los ya vigentes desde Andaluces a las 6:40 y 13:20, y desde Madrid a las 17:35 todas las jornadas menos los sábados. Son el doble de ofertas que las que había hasta ahora.

Cuando estalló la pandemia y se declaró el estado de alarma, con la consiguiente restricción de movilidad, Renfe se vio obligada a reducir las conexiones ferroviarias al máximo, y dejó la ruta de AVE Granada-Madrid en un servicio diario por sentido, situación que ahora cambia ligeramente. También suprimió la conexión con Barcelona, la cual retomó el octubre de 2020.

Granada y Madrid, entonces, seguirán unidas por Alta Velocidad con un tren diario salvo los viernes (desde Madrid) y los domingos (desde Granada), con horarios desde Andaluces a las 7:14 (de lunes a sábado) y Puerta de Atocha a las 14:35 horas todos los días. Un cambio y un aumento de la oferta muy pequeño, pero que es el primero que amplía trenes en más de un año.

Renfe siempre justificó en que iría aumentando la oferta según fuera aumentando la demanda. En fechas recientes, desde todas las instituciones de la capital y la provincia, se pidió a la operadora ampliar las frecuencias de los AVE con Madrid, que hasta antes de la pandemia se ceñían a ocho trenes diarios, cuatro por sentido), y tenía en mente añadir un horario más.

Esta ampliación del número de trenes alivia en cierta medida la escasez de rutas AVE desde Granada, pero siguen siendo muy pocas. Sí es cierto que poco a poco la Estación de Granada recupera servicios. A estos dos nuevos trenes con Madrid se unieron hace apenas una semana la ampliación de dos a tres las relaciones Avant (trenes AVE de media distancia) con Sevilla, una ruta que tenía cuatro trenes diarios por sentido.

De lo que no hay noticias aún es de las esperadas líneas Avant con Málaga, previstas para junio de 2020 pero que no llegaron a ponerse en marcha por la pandemia. "Renfe continuará recuperando la normalidad en todos sus servicios de manera progresiva, coincidiendo con la ausencia de restricciones de movilidad y siempre que la demanda justifique la incorporación de trenes en cada relación", reza la operadora.