Restablecido el tráfico ferroviario en AVE entre Granada y Madrid

El tráfico ferroviario de pasajeros por AVE se ha restablecido entre Granada y Madrid esta tarde, cuando desde la estación de Andaluces ha partido a las 15:46 de esta tarde el tren con destino a Puerta de Atocha. Es el único tren entre las dos ciudades que ha funcionado hoy tras suspenderse el servicio que parte desde la capital de España hacia Granada previsto para esta tarde. Tampoco ha funcionado la conexión con Barcelona. En el aeropuerto no han volado ninguno de los aviones previstos con Barajas.

Renfe ha restablecido el tráfico ferroviario entre Andalucía y Madrid desde las 14:10 horas de hoy, lo que ha permitido que el AVE entre Granada y Puerta de Atocha haya podido salir de Andaluces a la hora prevista, después de que se suspendiera el servicio ayer sábado por las consecuencias del temporal de nieve Filomena.

La acumulación de nieve afectó a los cambios de aguja y a la captación de energía en las catenarias, por lo que, una vez remitido el temporal, los efectivos de mantenimiento de la infraestructura de Adif procedieron a limpiar estos mecanismos, además de retirar nieve y ramas con locomotoras preparadas para ello. Todo ello ha influido en que Granada no tenga tráfico ferroviario en AVE pese a que no ha habido problemas con la nieve en las vías de la provincia de Granada. Adif, eso sí, avisa de que la circulación se hará con limitaciones de velocidad en función de la visibilidad y de las condiciones meteorológicas, "por lo que los tiempos de viaje podrían no ser los oficiales".

Para mañana está previsto que se pueda desarrollar con la normalidad permitida por las circunstancias todo el tráfico AVE con Granada, incluida la conexión con Barcelona, que a esta hora es la única que no se ha podido restablecer en su totalidad en la línea con Madrid. Renfe tiene programados para mañana un tren con destino Madrid a las 7:14 (ya completo) y otro en sentido inverso a las 14:35 (también con todo el pasaje vendido). Siguen programados a esta hora los dos AVE con Barcelona (8:15 con salida en Granada y 8:30 con origen Sants).

Por su parte, en el Aeropuerto de Granada, y pese a la ligera nevada de esta noche, se ha mantenido la programación habitual salvo en los vuelos con Madrid, que se han suspendido al completo pese a que la operativa de Barajas se preveía que comenzara a funcionar desde esta tarde. Los dos vuelos con Palma de Mallorca ha despegado con retraso, al igual que el de Melilla, y el de esta noche con Barcelona (22:10) sigue en hora.

Para mañana sí están programados los cuatro vuelos con Madrid, dos por sentido: 9:25 y 17:35 con despegue del Federico García Lorca, y 7:45 y 15:55 desde Barajas.