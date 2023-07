Retenciones en la A44 a la Costa de Granada por una colisión por alcance

Jornada de paciencia para lo que tengan intención de pasar el día en la playa. La Dirección General de Tráfico (CGT) informa a través de su página web de retenciones y tráfico congestionado en una de las arterias clave en la provincia de Granada, la A44, la autovía que enlaza la capital y su Área Metropolitana con los municipios del litoral. El motivo de la retención, explican fuentes del 112, es una colisión por alcance entre dos vehículos. El accidente se produjo sobre las once de la mañana en el punto kilométroio 152 de la citada autovía, a la altura de Villamena. No ha habido heridos, por lo que no ha sido necesaria la presencia de los servicios sanitarios. Sí se ha desplazado hasta el lugar del accidente la Guardia Civil.

Es sábado, 15 de julio, y los calores han animado a muchos a coger el coche en dirección a la playa. Desde las 11:12 minutos de esta jornada la DGT señala retenciones en el punto kilómétrico 142,2, en el término municipal de Otura, a causa de la colisión por alcance entre dos vehículos. Esta congestión de tráfico se prolonga hasta el 151,2 de la A44, ya en el municipio e Cozvíjar, en sentido decreciente en dirección a Motril. Aparte de esta incidencia, se señala tráfico congestionado en la GR30, en Otura, desde el kilómetro 24,9 al 26,41, que precisamente enlaza con la A44 en dirección a la Costa.

El pasado sábado se dio una situación similar, con gran afluencia de coches y las consiguientes retenciones en la arteria que cruza la provincia en sentido a la Costa.

Dispositivo especial

Con motivo del comienzo de la época estival y el incremento de desplazamientos por carretera durante los meses de julio y agosto, la Dirección General de Tráfico ha preparado un dispositivo especial para velar por la seguridad de los usuarios que transiten por la red viaria.

Se ha previsto que durante los dos meses de verano se produzcan 95 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 1,75% más que los movimientos reales que se registraron el verano pasado y que ya entonces, superaron a los contabilizados en el verano de 2019. La distribución por meses prevista es de 45,6 millones desplazamientos durante el mes de julio y 49,3 millones en agosto. Un 23% de estos desplazamientos se prevén en la comunidad andaluza.