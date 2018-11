María José Rienda SL, el embrollo fiscal que salpica a la esquiadora granadina

El 26 de febrero de 2004, con domicilio en el 4ºC de un bloque residencial de la capital granadina, nacía una nueva empresa: María José Rienda Contreras SL. Su titular era la conocida esquiadora, que en aquel momento acababa de alcanzar la élite del deporte internacional. Pero hoy, ya retirada de las pistas de esquí, ocupa un alto cargo del Gobierno, se ha aproximado a la política, y aquella empresa casi olvidada le está pasando una delicada factura.

La actual secretaria de estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) se ha convertido estos días en un nuevo miembro del Gobierno de Pedro Sánchez salpicado por su pasado fiscal. Según las informaciones publicadas por el diario El Mundo, Rienda habría utilizado una empresa para el cobro de los derechos de imagen durante sus últimos 8 años como deportista de élite, concretamente entre 2004 y 2011. Los ingresos declarados a través de esa sociedad sumarían al menos 1,4 millones de euros.

Rienda y su esposo aseguran que están al corriente de todas sus obligaciones fiscales

Esta noticia ha provocado una cascada de reacciones, sobre todo en el eje de la política nacional. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos y Unidos Podemos han pedido la comparecencia de María José Rienda en el Congreso para exigirle explicaciones sobre su fiscalidad.

La propia secretaria de estado hizo algunas declaraciones ayer sobre el asunto y aseguró que está “al corriente” de sus obligaciones fiscales y que “no ha habido ninguna evasión de impuestos” por su parte. Rienda se posicionó en términos similares a los expuestos por su esposo ayer, en declaraciones a Granada Hoy. Ángel Izquierdo, que también figura como administrador de la sociedad limitada creada en 2004 por la esquiadora, descartó que hubiera un “fin ilícito” en su forma de actuar: “No creamos la empresa para estafar, ni engañar a nadie, ni es una sociedad instrumental, ni tenemos nada en paraísos fiscales”.

En un acto del CSD celebrado ayer, Rienda agregó: “No existe ninguna empresa instrumental y no ha habido ninguna evasión de impuestos”.

También insistió en su lejanía personal sobre las cuestiones de este tipo, especialmente en aquel momento. “Mi carrera deportiva ha sido bastante activa, estoy orgullosa de ella. Yo estaba fuera compitiendo 200 días al año y, como muchos deportistas, ponen la gestión de determinadas actuaciones en manos de asesores que me aconsejaron”, explicó la esquiadora.

Su esposo y administrador de la sociedad en cuestión, declaró a este periódico que la prueba de que ni él ni la esquiadora trataban de ocultar nada es precisamente la propia denominación de la mercantil. “Si tuviera ese interés que dicen le habría puesto otro nombre”, explicó Izquierdo.

El objeto social de la empresa es la “explotación pública de derechos de imagen de deportistas. La explotación de derechos de propiedad intelectual y la organización de eventos deportivos”.Su administrador admitió que a través de la sociedad, la esquiadora declaró ingresos publicitarios, pero que el dinero obtenido en competiciones o a través de premios fue declarado como persona física, llegando a alcanzar el 50%.

A juicio del familiar directo de la deportista, que desde antes de ocupar el cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez ejercía como directora general de Deportes en la Junta de Andalucía (desde el año 2015), toda esta polémica suscitada por la revelación de la sociedad limitada se debe en realidad a un “movimiento político contra el Gobierno y contra ella”.

La declaración de bienes que los miembros del Gobierno han presentado recientemente para ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (el 29 de septiembre) podría ser un punto débil en la situación polémica por la que atraviesa la secretaria de estado para el Deporte, pues no declaró vínculos con empresas. Su marido ha explicado que allí se vuelcan los datos sobre persones físicas “y esto no tiene por qué aparecer”.

“Hacienda me puede cuestionar cómo mi asesor ha declarado las cosas, pero para eso se llega a un acuerdo. Lo que no hay es ninguna denuncia por infracciones”, explicó el administrador de la sociedad. Izquierdo aludió también a la normalidad con que esto se hacía en los años en que la sociedad tuvo actividad, de 2004 a 2011. “El asesor me dijo que lo hiciera así”, según el esposo de Rienda, para quien este caso difiere de otros que han salido a la luz en los últimos tiempos porque “no es una sociedad patrimonial, es sólo una SL como hay millones en este país”.