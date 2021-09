Rotaciones, subgrupos y Meet: Así comienzan hoy las clases en la Universidad de Granada

El estudiantado de primero de Matemáticas que comiencen hoy sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada se dividirán en dos grupos. Tendrán docencia presencial el jueves. Lunes y martes se alternarán para asistir. Un grupo estará en el centro, el otro recibirá clase de forma virtual. Así figura en los planes elaborados por la Facultad, un auténtico encaje de bolillos para encajar sus más de 5.000 estudiantes de catorce grados y que, posiblemente, además tenga que se modificado próximamente. Todo dependerá de cómo evolucione la pandemia y de si el Ministerio de Universidades permite, tal y como piden los rectores andaluces, una mayor presencialidad.

En el plan de contingencia de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se prevé la “presencialidad virtual face to face” con clases “síncronas donde el estudiantado pueda interactuar con el profesorado y viceversa” cuando no sea posible cumplir con la exigencia de aulas al 50%. El centro reconoce, en su plan de contingencia, el reto que supone adaptar una formación que tiene una amplia base práctica al escenario actual.

En Ciencias de la Educación se prevé que “la asistencia presencial de los estudiantes será de la siguiente forma: la mitad de los estudiantes del gran grupo asistirá en el aula a la primera parte del tiempo de clase y la otra mitad del gran grupo de estudiantes asistirá en el aula a la segunda parte del tiempo de clase”. Los mencionados subgrupos se organizan por orden alfabético.

Así, todos y cada uno de los centros de la Universidad de Granada –que hoy reabren sus puertas para acoger presencial o virtualmente a 44.000 estudiantes de grado, de los que unos 10.000 están matriculados en el primer año– han preparado inicio de un curso de nuevo marcado por el Covid. La norma está clara: aulas al 50% o metro y veinte centímetros entre estudiantes, pero el avance de la vacunación (en Granada el 73% de los veinteañeros tiene la pauta completa, según el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía) ha llevado a la UGR a pedir un aumento de los aforos.

Se reclama que “urgentemente”, tal y como dijo la rectora, Pilar Aranda, el sábado en el discurso de apertura del curso universitario, se flexibilice la norma de tal manera que se alcance la presencialidad total tras dos cursos muy complicados. En el 2019/2020 las clases se suspendieron el 14 de marzo, cuando se decretó el primer estado de alarma. En el 2020/2021 se comenzó con un modelo de docencia híbrido, pero el 14 de octubre se suspendieron las clases teóricas. Esta situación de docencia online se prolongó hasta el 12 de abril de 2021. Llegar al cien por cien de ocupación de las aulas es la aspiración que, a día de hoy, únicamente alcanzan las escuelas de Ingeniería de Edificación y de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Psicología y Farmacia están cerca de esa plena asistencia a clase presencial, reconoció la rectora, que en su discurso destacó el trabajo intenso realizado por los equipos de gobierno de los centros en la semana previa a abrir escuelas y facultades.

Los comedores, a partir del 16 El inicio del curso trae consigo la puesta en marcha del resto de servicios de la Universidad de Granada. Los comedores universitarios comenzarán a servir menús a 3,5 el día 16 de septiembre, y a partir del 20 se ofrecerá el servicio de comida para llevar. El horario de apertura será de 13:00 a 15:30 horas.

Un ejemplo está en Ciencias Económicas y Empresariales, donde ayer domingo publicaron una entrada en su web con el clarificador título de ¿Qué debo saber para empezar el lunes 13 mi curso en la UGR? Allí se especifica, entre otras cuestiones, que “para seguir la clase de forma telemática por videoconferencia ha de utilizar el enlace que el profesorado le envíe a través de la plataforma Prado”.

Con un buen número de signos de exclamación la Facultad de Ciencias de la Salud hacía un llamamiento sobre la composición de grupos teóricos que comienzan hoy las clases en su última entrada en la web del centro. La información se colgó el sábado mismo, 48 horas antes de comenzar. Por orden alfabético, se dividen los grupos en dos. “La docencia teórica se realizará al 50% en las aulas y el otro 50% en casa a través de la sesión Meet. Las aulas están señalizadas al respecto”, apunta la Facultad, que hoy recibirá a los de primero en el Paraninfo. También señala que se está a la espera de nueva normativa.

La situación de los centros universitarios contrasta con lo que se aplica en el resto de enseñanzas no universitarias, donde se ha determinado que la presencialidad será plena salvo que se alcancen los niveles de riesgo de contagio más altos.En ese caso sí se iría a la docencia semipresencial en institutos y otros centros de enseñanza. El pasado curso también se vio esa diferenciación entre la enseñanza universitaria y la no universitaria, que no se suspendió pese a la crudeza de la segunda ola. Únicamente se cerraron aulas.Esa sensación de situación de interinidad se ve en la información facilitada desde la Facultad de Derecho. Comienzan las clases con división en subgrupos de los alumnos, aunque se advierte que “en algunos grupos no será precisa dicha división. Esta circunstancia se comunicará, en su caso, durante la semana próxima para que entre en vigor la semana del 20 de septiembre”.

En Filosofía y Letras hoy es el primer día de clase para aquellos cuyos apellidos comiencen por las letras de la A a la L. El resto, de la M a la Z, comenzarán el miércoles 15. La alternancia entre los dos grupos se mantendrá mientras se mantenga la actual situación. “El profesorado informará sobre cómo se completará la formación en cada asignatura para el subgrupo sin docencia presencial en el aula, bien a través del seguimiento de la docencia por internet o del modo que establezca cada guía docente”, se apunta desde la Facultad.

En Ciencias Políticas y Sociología habrá asignaturas que se podrán impartir de forma 100% presencial, como Historia Política de la España Contemporánea. En otras se recurrirá a aulas espejo, un aula en la que se pueden seguir las clases que se imparten en otro espacio de la Facultad.

En la Escuela de Arquitectura este 2021/2022 “va a comenzar con el sistema de semanas alternas”, una semana un grupo tendrá clase presencial, y la siguiente seguirá su formación de forma virtual. El director de la Escuela, Josemaría Manzano, expresa en el comunicado facilitado a sus estudiantes que “os pido la necesaria comprensión y paciencia”.