Sanitarios de la atención primaria se rebelan: alertan de desorganización para atender el coronavirus en Granada

Profesionales de la Atención Primaria del Distrito Granada Metropolitano se han rebelado contra la decisión del Gobierno central de que este área de la sanidad sea la principal fuerza para gestionar la desescalada. Los sanitarios se han organizado para exponer su desacuerdo a la Dirección Gerencia del Distrito dado que se trata de "una responsabilidad muy importante, de más calado incluso que la asumida por nuestros compañeros de Atención Hospitalaria, por el volumen y duración de las tareas a realizar".

De este modo están haciendo circular un documento entre los profesionales para buscar su apoyo y dirigirlo más tarde a la gerencia, mando al que explican que el Plan Funcional para la normalización del trabajo en Atención Primaria del Distrito que ha llegado a su conocimiento "resulta muy pobre e impreciso, poco detallado y produce la impresión de que no se están valorando adecuadamente ni los riesgos para los pacientes ni para los profesionales, ni la complejidad del trabajo a realizar".

Por ello solicitan información detallada y reprochan que el plan para Granada "no satisface ni siquiera los mínimos básicos de la planificación sanitaria clásica" mientras que otros como el de Córdoba sí lo especifica, sostiene el documento.

Este documento no solo atañe a los profesionales, que a través del escrito solicitan trabajar con seguridad, información y poder contar con los mínimos recursos de protección, también aluden a la ciudadanía. En este punto reprochan que es "especialmente grave es la falta de información a la población que tiene la impresión de que la epidemia está superada y que, por tanto, podemos volver a los modos de funcionamiento anteriores". Con esto recuerdan las estampas se han podido ver por Granada desde hace una semana, cuando comenzaron "a producirse peligrosas concentraciones de personas, que superan los límites aconsejados para evitar el contagio, en la puerta de los Centros de Salud o Consultorios, solicitando información y reclamando ser vistos por sus profesionales médicos y de enfermería".

En cuanto a la carga de trabajo que sobreviene a esta decisión en cuanto a que la Primaria sería la encargada de gestionar sanitariamente la desescalada, además de tener que realizar el estudio serológico de inmunidad diseñado por el Ministerio de Sanidad y hacerse cargo además del trabajo de rastreo de contagiados, los profesionales exigen una consolidación de la plantilla.

"Primero porque no se puede ejecutar un protocolo de actuación de forma continuada cuando casi la mitad de los profesionales no saben si seguirán en el mismo puesto al mes siguiente. Exigimos por tanto la reducción de la eventualidad; una demanda planteada desde años a los sucesivos gobiernos y sistemáticamente ignorada por todos ellos, incluyendo el actual", mantienen. En segundo lugar, argumentan que "no se pueden cumplir los objetivos de atención en condiciones seguras si no hay suficientes profesionales para responder a las necesidades que se derivarán del nuevo modelo de atención que necesaria e inevitablemente habrá que poner en marcha".

En este punto retoman el tema de los rastreadores, sobre lo que sentencian que "es imprescindible contratar rastreadores epidemiológicos para detectar y aislar casos y focos de contagio. Deberán ser profesionales médicos y enfermeros especializados en Atención Primaria".

Por todo esto, el escrito finaliza pidiendo a Salud "un Plan Funcional técnicamente bien diseñado, con participación activa de los profesionales implicados de verdad en la atención", así como la "realización inmediata de Serologías COVID19 en sangre venosa, complementadas con PCR en función de los resultados a TODOS los profesionales que trabajan en Atención Primaria en el DSAP Granada-Metropolitano" y "una estrategia de información intensiva a la población sobre el modo de funcionamiento de los Centros de Salud y consultorios durante el proceso de desescalada para evitar equívocos, conflictos y, sobre todo, actuaciones de la población que hagan repuntar los contagios".