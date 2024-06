El PSOE acusa a Carazo de no contar con los vecinos de Santa Adela que han tenido que renunciar a las ayudas

El exalcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, se ha reunido este viernes con vecinos de Santa Adela de los edificios de la calle Cataluña que iban a acogerse a los ocho millones de euros de Fondos Europeos gestionados por la Junta de Andalucía y el gobierno municipal de la alcaldesa Carazo para intervenir en sus viviendas y que finalmente ha decidido renunciar a las ayudas “porque no resuelve los problemas colectivos y particulares que presentan los edificios y sus viviendas llenos de humedades, filtraciones y sin ascensor”.

Así lo ha detallado el máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento, quien ha instado a Carazo a salir a visitar el barrio y conocer de primera mano “las necesidades de unos vecinos que llevan años poniendo sobre la mesa los problemas de sus viviendas”. Cuenca ha criticado que “el intento de intervención haya resultado un fiasco” y ha señalado que “esto es lo que pasa cuando se gestiona de espaldas a la gente y a los barrios”.

Cuenca ha condenado además que “el gobierno de Carazo intente echar la culpa a los vecinos porque rechazan un proyecto que no se ajusta a sus necesidades” y ha señalado que, “cuando los residentes de 38 bloques, de un total de 41, dicen un no rotundo a la intervención, el problema no son los vecinos, el problema es el gobierno que ha actuado sin contar con ellos”.

El máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento ha reclamado a Carazo que salga de su despacho “para conocer la realidad de Santa Adela y de unas viviendas degradadas, con humedades, cimientos levantados y sin ascensor”. Al respecto, el socialista ha señalado que “los avales con los que esta señora se presentó a la alcaldía hace un año han resultado ser humo, creando expectativas en unos vecinos que un año después han visto como su sueño se desvanecía porque además de no ajustarse a las necesidades de las viviendas, estaban obligados a desembolsar en torno a cinco mil euros por vecino cuyo muchos de ellos tienen pensiones mínimas”. Cuenca ha lamentado además que “esta incapacidad de ajustar los proyectos a las necesidades ponga en peligro ayudas europeas que deben reinvertirse de manera inmediata”.

Cuenca ha anunciado que su formación pedirá al PP que expliqué “cómo es posible que se hayan puesto en riesgo los fondos” y ha precisado que, “esto es lo que ocurre cuando no se escucha a los vecinos, y los responsables locales no son capaces de salir de determinados círculos porque tiene miedo de que nos le den la razón”. Al respecto, el socialista ha contrapuesto el modelo socialista y el de Carazo en la gestión de Santa Adela, donde ha precisado que “los avances del último año están vinculados a la gestión del PSOE que dejó todo cerrado para que el pasado mes de julio se iniciaran las obras de construcción de un nuevo bloque de 122 viviendas, proyecto consensuado y trabajado con los vecinos del barrio”.

Respuesta municipal

El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha dicho que "es falso" que se vayan a perder fondos y que de los 41 bloques previstos en el primer ámbito solo 3 la han aceptado. "El Ayuntamiento ha ampliado el ámbito en 500 viviendas más, en 50 bloques más, para no perder un euro y en el caso de que si otra provincia rechaza, nosotros estemos preparados para asumir medidas de eficiencia energética".

"Pedimos a Cuenca que no confunda a los vecinos porque esta subvención viene exclusivamente para suficiencia energética y no se puede emplear un solo euro en otra cosa", ha resaltado Catalina.