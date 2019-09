Sebastián Pérez y Vox vuelven a dejar solo a Salvador en el arranque del curso político

El curso político ha comenzado en el Ayuntamiento de Granada, que arranca septiembre con la visita institucional del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), y con la crisis del bipartito aún sin solucionar. Y por los signos públicos que se van dando estos días, sin visos de hacerlo.

En esta primera cita oficial con la visita de Marín, que se ha reunido con el alcalde, Luis Salvador, y con el delegado del gobierno de la Junta, Pablo García, las ausencias han sido noticia, destacando la falta de asistencia del líder del PP Sebastián Pérez, que no aparece tras la amenaza al alcalde de romper el pacto si no reconoce públicamente la alternancia en la Alcaldía, algo que no ha hecho Salvador, que ha remitido a Madrid la solución a los "trapos sucios".

Tampoco ha habido representantes de Vox, dejando evidencia pública también del desencuentro de la formación con el alcalde, como han reiterado en las últimas semanas también con críticas a su gestión y el posicionamiento claro de no apoyar ahora a Salvador tras darle los tres votos en la investidura.

Por segunda vez tanto Pérez como Vox dejan solo a Salvador después de que ocurriera lo mismo en la procesión del Corpus, también por discrepancias con la gestión del pacto.

Sí han estado del grupo popular los concejales César Díaz, Francisco Fuentes, Luis González y Pepa Rubia y Eva Martín.

Por parte de Cs, todo el grupo con Luis Salvador, José Antonio Huertas, Manuel Olivares y Lucía Garrido.

Una foto de inicio de curso incompleta que evidencia que la crisis sigue activa, que el desencuentro entre Cs y PP y entre Salvador y Pérez por la alternancia en la Alcaldía aún no está solucionado a la espera de lo que decidan en Madrid.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Paco Cuenca, junto a la socialista Raquel Ruz; los tres concejales de Podemos-IU con Antonio Cambril, Elisa Cabrerizo y Paco Puentedura, también han acudido a la recepción al vicepresidente de la Junta, que hoy ha venido a Granada para tratar los asuntos y proyectos de la Junta con la capital para los próximos años.