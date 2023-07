Silencio, tensión y alegría contenida hasta el final en la sede del PSOE de Granada

Alegría y sonrisas tras los resultados electorales y las palabras de Pedro Sánchez. A minutos de cerrar los colegios electorales, la sede del PSOE en Granada lucía un silencio sepulcral. Las caras de los principales dirigentes del partido atisbaban el batacazo que cualquiera hubiese esperado. O eso decían las principales encuestas del país días antes de las elecciones generales.

Pepe Entrena, secretario provincial del PSOE, fue el primero en utilizar la palabra para agradecer a los socialistas por salir a votar. "Desde que supimos la fecha de estas elecciones generales, también supimos que era la cita más importante de la democracia de los últimos tiempos. El PSOE no ha conseguido el objetivo principal que se propuso de validar los tres diputados en el Congreso y los tres representantes en el Senado, pero hemos mejorado los resultados de 2019", empezó Entrena.

Además, quiso incidir en que han incrementando "nuestro voto respecto a las anteriores elecciones generales. El voto de la derecha se ha concentrado en el Partido Popular. Sin duda, como conclusión, a pesar de las encuestas y de la ruina que parecía que iba a llegar, parece ser que han fallado todas. El partido socialista sigue siendo un partido fuerte y va a intentar gobernar este país", ha concluido Pepe Entrena.

Por otro lado, Carmen Calvo, cabeza de lista del PSOE por Granada, quiso empezar el discurso agradeciendo a los 8.000 mil granadinos más "que nos han votado, particularmente a ellos, porque tal y como estaban planteadas estas elecciones, ha sido muy importante utilizar este derecho".

"Esto es una democracia limpia y fuerte, España ha resistido al avance de la ultraderecha. Para mí era muy importante, que el titular fuera que 'aquí no pasarán', como cantaban en la puerta de Ferraz. No ha crecido la ultraderecha, es más ha perdido 19 escaños. Nos hubiese gustado obtener el tercer escaño, pero entendemos cómo funciona 'el juego'", indicó Carmen Calvo.

Además, añadió que "cuando la izquierda se mueve, la derecha se para. Estamos muy contentos, muy satisfechos en la parte que nos ha tocado contribuir porque lo que se avecina en este país es que el camino continúa en la senda que los socialistas han marcado. La democracia española es como pocas, España ha entendido la inquietud que nos producía un Partido Popular débil junto a la ultraderecha. El escenario que tenemos es cargado de esperanza para este país, estamos en condiciones de garantizar que el avance continúa", ha finalizado la cabeza de lista del PSOE en Granada.

A puerta cerrada y sin dar señales de querer dar declaraciones antes de tiempo estuvieron los socialistas hasta el final de los datos del escrutinio. A las 20:00 horas de la tarde entraba por la puerta Pepe Entrena, a las 21:00 lo hacía Paco Cuenca, exalcalde de la ciudad y a las 21:30 Carmen Calvo junto a los apoderados se dejaron ver para comenzar el final del día. Fotógrafos y periodistas allanaron la habitación para hacer fotos a unas caras que todavía no decían nada. Incertidumbre, lo más probable. Entrena y Calvo no aclaraban la conversación que quisieron encaminar delante de los 'medios'. "¿Esto son los pueblos?", preguntó la cabeza de lista por Granada al expresidente de la Diputación. "Creo que sí, espera", contestó Entrena. Los nervios que nadie ocultó no dejaron pie a la naturalidad del momento.

Con el 80% escrutado y una situación muy igualada entre el bipartidismo, se escuchó un grito generalizado por parte de los dirigentes políticos. Un grito de festejo, de ilusión, de esperanza...toda la emoción contenida en una habitación. Los apoderados fueron un poco 'menos' discretos, los nervios se asomaron al abrirse varias veces la puerta para salir a la calle a fumar. Dos caladas, o tres. No más. Nadie estuvo dispuesto a perderse el minuto a minuto del escrutinio aunque la mente necesitara nicotina para respirar.

A las 23:58 de la noche, con las ya palabras de Pedro Sánchez formuladas en Ferraz delante de muchos simpatizantes del partido, en la sede del PSOE de Granada seguía habiendo silencio, pero solo veinte minutos fueron suficientes para mostrar la alegría absoluta de la esperanza de continuar.