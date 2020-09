Nuevo capítulo del biopic de Stan Lee, el perro policía de Granada: el traslado de su cuidador es nulo de "pleno de derecho"

La historia de Stan Lee, el perro policía más famoso de Granada, está dando para un biopic. El último capítulo lo protagoniza el que fuera su cuidador durante sus primeros meses en el cuerpo tras ser rescatado de la calle, el agente Óscar del Pino, que finalmente fue trasladado desde la Unidad Canina a la de Atestados, lo que dio lugar a una polémica por las condiciones en las que se encontraba el can. Ahora, el Juzgado ha declarado "nula de pleno derecho" esa orden que apartó al agente del cuidado de Stan Lee y condena al Ayuntamiento de Granada a 500 euros en costas.

"El procedimiento no resulta correcto desde el punto de vista de las garantías procedimentales del recurrente, al haberse prescindido del preceptivo trámite de audiencia: resulta claro que el interesado no tuvo oportunidad de formular alegaciones en los términos reglamentariamente establecidos, con carácter previo a la orden que le asigna nuevo destino", según se detalla en la sentencia del Juzgado de los Contencioso-Administrativo 3 de Granada. "Como con razón afirma la defensa del demandante, en realidad no estamos en presencia de una asignación provisional sino de un traslado forzoso, que se rigepor lo establecido en el artículo 59 del citado Reglamento, y que prevé la necesaria resolución motivada y previa audiencia del interesado", especifica la sentencia.

El pasado mes de febrero el 'agente peludete' volvió a la actualidad informativa después de que Del Pino, que fue apartado de la Unidad Canina tras el cambio en el gobierno municipal, denunciara la mala situación en la que encontraba el animal. En ese momento, el concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, avanzó que el Ayuntamiento iba a iniciar contactos con el agente, “para ver cuál es su disposición, después de seis meses en los que ha estado totalmente ausente y despreocupado”.

Sin embargo, Del Pino no atendió este ofrecimiento porque el animal seguiría siendo propiedad del Ayuntamiento y, en su opinión, esta adopción podría en el futuro coaccionar su labor como delegado sindical, por lo que pedía que el perro pudiera pasar a ser de su propiedad para garantizar el bienestar el animal, lo que ya se ha hecho en otras ocasiones. Más tarde Stan Lee encontró otro trabajo en la Policía como perro de terapia y con este nuevo desempeño se presentó en un acto en el colegio Jean Piaget, aunque Del Pino sostiene que desde entonces no ha vuelto a ejercer en su nuevo destino.

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada “tiene las mejores instalaciones de la Unidad Canina de toda España, sólo superadas por Madrid” según afirmó el concejal de Seguridad Ciudadana, que detalló que los perro policía cuenta con bebederos automáticos, mantas, calefactores, música en altavoz y limpieza. “Los perros que hay aquí comen dos veces al día para una mejor digestión, los policías hacen guardias durante los fines de semana para alimentarlos y reciben la visita del veterinario una vez al mes”. También cuentan con un espacio pipican, una zona de baño con agua y otra de esparcimiento donde salen a descansar. “Una vez a la semana se les lleva al campo donde juegan, es su día libre”, añadió el concejal para despejar todas las dudas sobre el bienestar del animal.