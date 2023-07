Sumar pronostica en Granada que la transición ecológica creará 500.000 empleos "de alto valor añadido"

Cecilio Sánchez, candidato de Sumar al Congreso por Granada, ha señalado este miércoles que apostar por la transición ecológica significa “justicia social y creación de empleo” y ha pronosticado la creación de 500.000 nuevos puestos de trabajo de “alto valor añadido”.

El candidato ha apuntado que las olas de calor “van a ser cada vez más intensas y extensas”, por lo que considera que se deben tomar medidas de “forma inmediata” que atenúen las altas temperaturas y que mitiguen sus efectos. Así, según ha explicado, la transición ecológica pasaría por “renaturalizar los ríos, crear zonas de sombra, impedir la existencia de islas de calor, eliminar hormigón y asfalto todo lo que sea posible y sustituirlo por tierra, sembrar flores, arbustos y todo aquello que genere frescor para que podamos habitar las ciudades el mayor tiempo posible”.

Sánchez ha asegurado que las construcciones bioclimáticas serán “claves en la próxima década” y ha subrayado que España “tiene una ventaja clara” porque es un “país puntero en energías renovables, en territorio, en capital humano, en empresas líderes, en sol, en aire y en capacidad para que en 2030 la energía producida sea de origen renovable en un 90%”.

Sobre las energías renovables, Sumar aboga por que se instalen en aquellos territorios “donde sea más conveniente para la sociedad y no para las empresas productoras, porque no podemos permitir que el nuevo mercado eléctrico esté totalmente controlado y monopolizado por corporaciones energéticas que lo único que buscan es maximizar su beneficio económico”.

El candidato de Sumar ha recordado que los cortes de luz en la Zona Norte son “un ejemplo claro de que no hay transición ecológica si no es justa y garantiza que todo el mundo pueda acceder a la electricidad”. Sánchez ha denunciado que en este distrito granadino hay gente que “incluso pagando sus recibos de luz no se pueden enfrentar a las olas de calor y de frío”.