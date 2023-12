El Supremo tumba el recurso de Granada y avala la elección de A Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial

Varapalo para los intereses de Granada en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 5 de diciembre de 2022, por el que seleccionó a A Coruña como sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). El pleito lo impulsaba el Consistorio, pero contaba con el apoyo de casi todas las instituciones y organizaciones implicadas en el proyecto.

El Supremo ha señalado en su sentencia que la decisión final motivada de esta selección incumbe al Consejo de Ministros, que eligió una de las tres candidaturas que se calificaron por la Comisión Consultiva correspondiente como "de excelencia" –Alicante, Granada y A Coruña-, y explicitando las razones de la decisión mediante la correspondiente motivación, por lo que no se ha lesionado el principio de objetividad bajo el que debe realizar su actividad la Administración pública.

La sentencia es clara en su resumen: "No debe olvidarse que no se está ante un concurso en que se adjudica la sede a la ciudad candidata que alcanza mayor puntuación, por lo que, aún pudiendo ser interesante conocer la puntuación exacta de cada postulante, resulta irrelevante. Estamos ante un acto discrecional motivado del Consejo de Ministros que puede seguir o no la recomendación efectuada".

La sentencia del Supremo, fechada el pasado 28 de noviembre, insiste en que el acuerdo del Consejo de Ministros no debe atender a la candidatura con mayor puntuación. El Gobierno tomó la decisión en base a un informe muy cuestionado de la Comisión constituida para evaluar a todas las ciudades candidatas. "El hecho de que en el informe de valoración de las candidaturas de la Comisión figure un determinado orden con Granada en primer lugar -como expone el recurso de Granada- no conlleva efecto alguno para la recomendación de la ciudad de A Coruña que realiza la Comisión al Consejo de Ministros y cuya propuesta eselevada al citado órgano por la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la ministra de Política Territorial".

Para los magistrados, "un determinado orden en un listado sujeto a los condicionantes antedichos no crea expectativa alguna en una concreta postulante que quiebre el principio de confianza legítima, garantizado por el artículo 9.3. CE (Constitución Española) si, finalmente, se resuelve de otro modo".

La sentencia expone que el acuerdo del Consejo de Ministros se puede remitir a una de las candidaturas “de excelencia”, eso sí explicitando las razones de la decisión mediante la correspondiente motivación, que los magistrados consideran que sí existió, "por lo que tampoco se ha lesionado el principio de objetividad bajo el que debe realizar su actividad la Administración pública, artículo 103 CE".

La extraña reunión previa

Otro de los argumento del recurso era que la Comisión Consultiva se reunió el mismo día y pocos minutos antes del Consejo de Ministros, un dato que resultaba muy sospechoso sobre la verdadera naturaleza de la supuesta reunión.

Para el Supremo, el hecho de que la reunión tuviera lugar el mismo día del acuerdo del Consejo de Ministros "carece de la relevancia que argumenta la parte recurrente. La primera tuvo lugar a las 8,30 horas del 5 dediciembre de 2022, en el Complejo de La Moncloa y la segunda ulteriormente".

El acta fue firmada electrónicamente el 10 de febrero siguiente, pero para los magistrados "no es indicativo de alteración alguna de los informes individualizados por candidaturas que constan firmados electrónicamente el 5 de diciembre de 2022 por el Secretario de la Comisión".

Admite la Sala que "existe cierto desorden burocrático", pues consta en el expediente otro documento del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital reiterando el contenido del informe que se firmaelectrónicamente el 27 de febrero de 2023. Y otro más del propio secretario de la Comisión emitido el 26 de enero de 2023, páginas 250 a 253, en que se analizan todas las candidaturas, en unas pocas líneas, tanto las de excelencia que se resalta superan en calidad al resto de candidatos, como las que tienenviabilidad técnica y las candidaturas con deficiencias técnicas.